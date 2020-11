Mali: Présidentielle malienne - Pourquoi Aliou Diallo part favori

Prévue courant 2022, la prochaine élection présidentielle malienne semble déjà se préparer. Certains futurs candidats ont commencé leur « campagne » avec des rencontres tous azimuts et une forte communication, tandis que d'autres, plus discrets, continuent de faire fructifier leurs acquis sur le terrain. C'est le cas d'Aliou Diallo, fondateur du parti ADP-Maliba.

Une belle moisson aux dernières législatives

Après le départ forcé d'Ibrahim Boubacar Keita en août 2020, les Maliens se sont donnés un gouvernement de transition, qui organisera une élection présidentielle courant 2022. A un an et demi de cet important rendez-vous, certains hommes politiques ont déjà commencé leur campagne par de multiples rencontres et des voyages à l'étranger pour obtenir des soutiens. Parmi ces personnalités figurent Aliou Diallo, président et fondateur du parti ADP-Maliba poursuit sur sa lancée.

En 2018, Aliou Diallo avait fini troisième de l'élection présidentielle derrière Ibrahim Boubacar Keita et Soumaïla Cissé à l'issue d'un scrutin contesté dans lequel les partisans de l'entrepreneur continuent à affirmer que leur victoire leur a été volée. Sa place de troisièle était une grosse surprise car considéré alors comme un néophyte en politique. Deux ans plus tard, le leader d'ADP-Maliba est devenu un poids lourd de la politique malienne. On en veut pour preuve sa large victoire aux législatives à Kayes en mars dernier et la belle percée de son parti. Ce qui lui a permis de prendre la tête du groupe parlementaire Benso.

Un chantre du dialogue et du consensus

Pour la prochaine présidentielle, Aliou Diallo pourra compter sur sa capacité à rassembler et à faire consensus. Depuis son entrée en politique en 2012, il a toujours prôné cette union des Maliens dans le dialogue. A ses yeux, aucun sacrifice n'est de trop pour le Mali, que chacun doit placer au-dessus des intérêts partisans. C'est pourquoi, il a participé à toutes les initiatives qui doivent permettre de rapprocher les maliens. L'ex-député de Kayes a aussi régulièrement fait de fortes propositions pour une sortie de crise au Mali. Par ailleurs, il peut se prévaloir d'entretenir de très belles relations avec des figures respectées comme le chérif de Nioro, le chérif Ousmane Madani Haïdara et l'imam Mahmoud Dicko.

Des actions en faveur des populations

En outre, Aliou Diallo se démarque grâce à sa politique de proximité. Avec sa fondation Maliba, par exemple, il a signé des conventions avec plusieurs collectivités et des associations pour la réalisation de microprojets afin de promouvoir l'emploi à travers l'agriculture et l'industrie dans certains cercles. Il a également aménagé des rues pavées, des marchés et soutenu des activités de salubrité et d'assainissement. Il s'inscrit également dans la volonté de changement de ses compatriotes. Une carte que ne pourra probablement pas jouer plusieurs de ses concurrents vu comme issus de la vieille garde politique. Aliou Diallo peut également faire valoir son étiquette d'entrepreneur à succès. Un profil intéressant au regard du développement actuel du Mali.

Un avantage certain au plan économique

Si l'habit ne fait pas le moine, Aliou Diallo a au moins l'avantage d'avoir été le seul à tâter le terrain économique. Outre ses actions caritatives, il a déjà concocté un plan Marshall pour le Mali de 15.000 milliards de Francs CFA. Cet ambitieux programme vise la mise en œuvre d'une politique volontariste de développement économique décentralisé permettant aux différentes régions du pays de valoriser et d'exploiter leurs ressources. Dans le cadre de ce plan, le milliardaire envisage de construire des routes, ponts, écoles, universités, centrales électriques, hôpitaux, ponts, etc. Il reste convaincu que c'est en luttant contre la pauvreté que le Mali sortira de sa crise multidimensionnelle.