Sénégal: « JEFLAB », une nouvelle technologie pour renforcer le dispositif d'incubation de l'UVS, selon le professeur Moussa Lô

"JEFLAB" ou "FABLAB" (laboratoire de fabrication numérique, est un nouvel instrument technologique mis en place au niveau des espaces numériques ouverts (ENO) pour renforcer le dispositif d'incubation de l'Université virtuelle du Sénégal (UVS), a son coordonnateur, le professeur Moussa Lô.

"La mise en place du FABLAB, qui vient renforcer le dispositif d'incubation de l'UVS, répond à la volonté de promouvoir la culture de l'innovation, de créer et de promouvoir un espace d'échanges et de coworking qui donnera la possibilité aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, aux professionnels et aux communautés de bénéficier d'un cadre de collaboration dans le but de créer des startups innovants et viables", a-t-il dit lors du lancement officiel des activités de "JËFLAB" à l'Espace numérique ouvert (ENO), à Saly-aérodrome, dans la commune de Mbour.

"Dans le but de remplir ses missions d'accompagnement à l'insertion professionnelle et de service à la communauté, l'UVS réfléchit depuis quelques années à la mise en place d'un cadre qui promeut et facilité l'éclosion de jeunes talents créateurs d'emplois", a-t-il signalé, précisant que celle-ci s'est matérialisée par la signature de plusieurs accords de partenariats, dont celui avec la Délégation à l'entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (DER/JF), mais également par l'adhésion de l'UVS dans l'écosystème entrepreneurial du Sénégal.

Cet espace numérique s'inscrit en droite ligne avec l'ambition de I'UVS de faire des possibilités offertes par le numérique un "vecteur de transformation d'idées, de projets et d'actions concrètes au service de la communauté", selon le coordonnateur de l'UVS.

Il est aussi un espace de travail collaboratif qui sera progressivement équipé de machines à commande numérique (Imprimante 31), Fraiseuse numérique, découpeuse laser, etc.).

"La vision associée à la mise en place d'une telle structure est, avant tout, d'en faire une ruche, un lieu où les jeunes talentueux d'horizons divers, qui ont besoin d'encadrement, viennent pour développer leurs idées", a souligné le professeur Lô.

D'après lui, l'ambition du " JEFLAB", le premier du genre au Sénégal, est d'être un des centres les plus importants du département de Mbour où la technologie et le numérique seront utilisés comme leviers pour favoriser la création d'emplois qualifiés et développer des produits et services à forte valeur ajoutée.

Le "JEFLAB", conformément à son slogan "Xalaat-Jéem-Défar" (concevoir, tester, fabriquer, en wolof), jouera un double rôle. D'une part, ces locaux équipés de technologies numériques de pointe, rendront possible la réalisation de projets dont la seule limite est celle de la créativité.

D'autre part, poursuit le professeur Moussa Lô, cet espace constituera un "outil éducatif novateur et captivant" qui permet de favoriser la résilience des jeunes tout en leur faisant acquérir des compétences pratiques dans le domaine du numérique.

Prenant part au lancement des activités de ce "JËFLAB" dont sa structure est partenaire, Carine Vavasseur, Ecosystem builder à la direction des investissements à la Délégation à l'entreprenariat rapide des jeunes et des femmes(DER/JF), dont l'ambition est d'accompagner les enseignants-chercheurs dans les domaines de la recherche et du développement, travaille à encourager la dynamique partenariale des étudiants et la dynamique startup à travers la recherche et l'innovation.

"Notre positionnement d'ecosystem builder nous amène à analyser notre écosystème ainsi que les écosystèmes leaders d'entreprenariat, d'innovation et de numérique. Et un constat saute aux yeux, les universités sont au cœur de ces écosystèmes", a fait remarquer Mme Vavasseur.

Selon elle, la plupart des plateformes et solutions à fort impact, qui ont su s'internaliser, ont été créées par des talents issus d'écoles au sein desquelles des dispositifs performants d'accompagnements ont été mis en place.

"Au sein des écoles, la culture et l'état d'esprit entrepreneurial peuvent être cultivés, les mécanismes de pré-incubation permettent d'encadrer ces jeunes pousses et l'accès à des infrastructures adéquates tels que les +FABLAB+ (laboratoire de fabrication numérique) leur permet de matérialiser leurs idées en prototypes de solutions testables", a fait savoir Carine Vavasseur.

"Une difficulté majeure que partagent les makers et entrepreneurs est l'accès aux financements. Souvent, cet accès aux financements est facilité par l'existence d'une preuve de concept permettant de valider le potentiel de l'idée et de rassurer des investisseurs", a-t-elle relevé.

C'est en cela, d'après elle, que le JAFLAB permettra de créer une valeur considérable dans la zone de Mbour, en donnant l'opportunité aux makers et aux jeunes pousses entrepreneuriales de donner vie à leurs idées et de tester à des couts coûts minimaux, afin de valider leurs hypothèses.

"Nous sommes engagés aux côtés de l'UVS pour relever ces missions ensemble, missions cadrées dans notre convention de partenariat dont la mise en œuvre a pu être engagée, à travers notamment le déroulement d'un programme de pré-incubation régionale depuis un an dans le cadre de +Téranga Tech incub+, en partenariat avec l'Ambassade France au Sénégal", a souligné la responsable de la DER.

Selon elle, neuf espaces numériques ouverts (ENO) accueillent des pôles d'incubation dont les entrepreneurs les plus engagés et performants peuvent accéder aux financements de la DER.

"Nous sommes persuadés que le +JEFLAB+ permettra de renforcer ces acquis et d'ouvrir de nouvelles opportunités aux entrepreneurs et makers du département de Mbour", a souhaité Carine Vavasseur qui ajoute que la "volonté forte" de la DER est de "créer" un point entre le JAFLAB, les laboratoires de fabrication numérique et les établissements d'enseignement supérieurs.

Ce FABLAB de l'ENO de l'UVS de Mbour, dimensionné pour passer du prototype à la première version commercialisable de certains produits, permettra de mutualiser certains équipements de pointe dont l'acquisition peut être lourde pour les écoles, assure-t-elle.