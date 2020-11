Maroc: Deux organisations Srilankaises de jeunes appellent le Maroc à cesser ses violations des accords de paix

Colombo — L'Union de la jeunesse socialiste (SRY) et l'Union des étudiants socialistes (SSY) de Sri Lanka ont appelé l'occupant marocain à cesser les violations des accords de paix et du Droit international, réaffirmant leur soutien au peuple sahraoui et à sa cause juste.

Les deux organisation srilankaises ont dit apprendre avec regret, dans un écrit adressé à la jeunesse sahraouie et relayé par l'Agence de presse sahraouie (SPS), les tentatives menées par les forces marocaines pour se frayer un passage à travers la brèche illégale d'El-Guerguerat dans le mur marocain de la honte, condamnant fermement toute incursion illégale dans le Sahara Occidental.

Elles ont appelé le Gouvernement marocain "de cesser ses violations des accords de paix, du Droit international, de la dignité humaine du peuple sahraoui et des droits de l'Homme", soulignant la nécessité d'accorder au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à l'indépendance "sans plus de tergiversations".

De même qu'elles ont exigé l'arrêt du pillage des richesses naturelles sahraouies et la libération de tous les prisonniers politiques dans les geôles de l'occupant marocain.

"Nous, l'Union des étudiants socialistes de Sri Lanka, l'Union de la jeunesse socialiste ainsi que notre parti, le Front de libération populaire (JVP), condamnons cette grave violation des droits de l'Homme et l'incursion dans la brèche illégale d'El-Guerguerat et appelons toutes les organisations progressistes estudiantines et de jeunesse, de par le monde, à apporter leur soutien ferme à la jeunesse sahraouie dans leur lutte pour la liberté et la justice", lit-on dans la lettre.

Pour rappel, la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (WFDY) a réitéré, vendredi, sa position constante de soutien à la jeunesse sahraouie et à son droit juste à l'autodétermination et à l'indépendance.

La WFDY a condamné la poursuite de l'occupation du Sahara Occidental par les autorités marocaines, empêchant le peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, et de la violation des décisions des Nations Unies et des principes du Droit international.

La même Fédération s'est indignée de l'inertie des organisations internationales, principalement l'ONU et l'Union européenne (UE), la France et l'Espagne en particulier", qui "ne font rien pour mettre un terme à l'occupation marocaine, et participent même à l'exploitation des ressources naturelles sahraouies".