Algérie: Le président de l'APN adresse ses condoléances à la famille de feu Hannachi

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a adressé ses condoléances à la famille de l'ancien président de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), feu Mohand Chérif Hannachi, décédé vendredi, à l'hôpital militaire d'Ain Naâdja (Alger).

"C'est avec une grande émotion et une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de l'ancien président de la JSK, le regretté Mohand Chérif Hannachi, une perte pour le football algérien", lit-on dans un communiqué rendu public samedi par l'APN.

"En cette douloureuse circonstance, je ne peux qu'exprimer à ses proches et à la famille sportive algérienne, en mon nom et au nom de l'ensemble des députés de l'APN, mes condoléances les plus sincères et les plus attristées, implorant Allah le Tout-Puissant, d'accorder au défunt, Sa Sainte Miséricorde, de prêter à toute sa famille, patience et consolation et de la rétribuer pour sa perte".

L'ancien président de la JSK est décédé, vendredi matin , à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie.

Le défunt sera inhumé, samedi, dans son village natal, Ighil Tazerth, dans le commune de Larbâa Nath Irathen (W.Tizi Ouzou).