Algérie: El-Guerguerat - La Russie suit avec une "grande inquiétude", appelle à la reprise des négociations

Moscou — La Russie a déclaré vendredi qu'elle suivait avec une "grande inquiétude" les développements de la situation au Sahara occidental, en particulier ceux survenus vendredi matin dans la région d'El-Guerguerat où l'armée marocaine à mène une agression contre les civils sahraouis.

Le ministère russe des Affaires étrangères a exhorté, dans un communiqué, à faire "preuve de retenue maximale et d'éviter de prendre des mesures qui pourraient aggraver la situation au Sahara occidental".

Aux premières heures de l'aube, le Maroc a mené une agression militaire dans la zone tampon d' El Guerguerat en procédant à l'ouverture de trois nouvelles brèches illégales en violation de l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 par le Maroc et Front Polisario, sous l'égide de l'ONU.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), et secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a saisi, le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité à la suite de cette agression militaire du Maroc contre, appelant l'ONU à "intervenir d'urgence pour mettre fin à cette agression contre le peuple sahraoui et son territoire.

Dans une lettre urgente adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et à la Représentante permanente de Saint-Vincent-et-les Grenadines auprès des Nations Unies, Rhonda King, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité, le Président Ghali les a informés des répercussions de l'attaque agressive lancée aujourd'hui, par les forces militaires marocaines contre des civils sahraouis non armés manifestant pacifiquement près de la brèche illégale d'El Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occidental.

"C'est en toute urgence et avec une grande inquiétude que je vous écris pour vous informer que les forces militaires marocaines ont lancé une attaque brutale contre des civils sahraouis non armés qui manifestaient pacifiquement à El Guerguerat, dans le sud-ouest du Sahara occidental" écrit Brahim Ghali dans sa missive, qualifiant les faits d'"un acte d'agression et une violation flagrante du cessez-le-feu que l'ONU et le Conseil de sécurité devraient condamner dans les termes les plus fermes".

"Face à cet acte d'agression, les forces militaires du Front Polisario ont été contraintes d'intervenir face aux forces marocaines en état de légitime défense et de protéger les civils", souligne le Président sahraoui.

" Nous tenons l'Etat d'occupation marocain pleinement responsable des conséquences de son acte militaire, et nous appelons l'ONU à intervenir d'urgence pour mettre fin à cette agression contre notre peuple et notre territoire".

Le fait que l'action militaire intervienne juste au moment ou des discussions sont prévues aujourd'hui entre le chef de l'ONU et le Front Polisario, "démontre clairement que l'opération est un acte d'agression prémédité de la part de l'Etat occupant pour torpiller les efforts de l'ONU visant à atténuer les tensions et désamorcer la situation à El Guerguerat".