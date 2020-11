Maroc: Guergarat - Le PPS salue hautement l'opération menée par les Forces armées royales

Rabat — Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a hautement salué, vendredi, l'intervention menée par les Forces armées royales dans la zone tampon de Guergarat au Sahara marocain, exprimant son plein soutien à cette opération.

"Après avoir pris connaissance de l'intervention des FAR vendredi, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces armées royales, le parti apporte son appui total à cette opération légitime et nécessaire et à toutes les démarches du Royaume en vue de sécuriser ses frontières nationales et de préserver la fluidité de la circulation dans la zone tampon de Guerguerat", indique le bureau politique du parti dans un communiqué.

Le PPS s'est en outre félicité du succès manifeste, du grand professionnalisme et de l'efficacité qui ont caractérisé l'intervention des FAR, permettant ainsi de sécuriser le mouvement de circulation dans la région et de mettre en échec les stratagèmes des milices du polisario visant à changer le statu quo dans la région.

Les abus et les provocations des bandes du polisario depuis 2016, a-t-il souligné, ont pris la forme d'une dangereuse escalade le 21 octobre avec comme objectif d'attirer désespérément l'attention et de tenter de changer le statut quo. C'est ce qui a d'ailleurs été relevé dans les différents rapports du Conseil de sécurité et du secrétaire général des Nations Unies, précise le communiqué.

Le Parti a également rappelé que le Royaume avait déjà informé l'ensemble des parties des violations répétées par les milices séparatistes de la légalité internationale et des accords parrainés exclusivement par l'ONU, notant qu'il a tenu, durant toute cette période, à faire face à la situation avec beaucoup de retenue, de responsabilité et de sagesse.

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des MRE avait indiqué que face aux provocations graves et inacceptables auxquelles se sont adonnées les milices du "polisario" dans la zone tampon de Guergarate au Sahara marocain, "le Maroc a décidé d'agir, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale".