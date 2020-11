Maroc: Relance économique - Fès-Meknès finalise sa feuille de route

Fès — La feuille de route régionale pour la relance économique post-Covid19 à Fès-Meknès est en cours de finalisation et devrait être présentée et mise en œuvre courant du mois de novembre, a indiqué le directeur général du Centre régional d'investissement (CRI) de Fès-Meknès, Yassine Tazi.

"Nous sommes aujourd'hui dans la finalisation de la phase d'analyse des recommandations élaborées par les acteurs régionaux en vue de leur classification et intégration dans la feuille de route régionale", a indiqué le DG du CRI de Fès-Meknès dans un entretien à la MAP.

Toutes les mesures sont classées selon une matrice tenant compte des secteurs d'activités concernées (artisanat, tourisme, industrie, BTP, etc.), du périmètre, délai et du type (financement, formation, accompagnement, règlementation, etc.), a noté le responsable régional.

Ces mesures, a-t-il fait observer, font l'objet d'une analyse multicritères s'appuyant sur plusieurs paramètres, dont l'impact sur l'emploi, le coût, le délai et la complexité de mise en œuvre. Cette analyse permet, selon M. Tazi, d'affiner et de prioriser les recommandations à intégrer dans la feuille de route régionale, dont la présentation et l'opérationnalisation sont prévues courant du mois de novembre.

La classification prend également en compte les objectifs auxquels ces mesures répondent, dont ceux liés au Plan de développement régional (PDR), à savoir l'amélioration de l'attractivité économique, l'appui aux secteurs productifs et la promotion de l'emploi, la valorisation des ressources, de l'environnement et du patrimoine, la réduction des déficits sociaux et des disparités territoriales.

D'autres objectifs stratégiques ont été définis et concernent notamment la lutte contre l'informel, l'amélioration de la mobilité et de la connectivité et le renforcement de la résilience du territoire, a-t-il précisé.

La feuille de route, qui est le fruit de cette démarche analytique participative et prend en considération les particularités de la région Fès-Meknès, portera essentiellement sur des mesures à forte valeur ajoutée, dont la mise en œuvre sera assurée à court terme au niveau de la région, a-t-il souligné.

Et de noter que cette feuille de route sera déclinée sous forme d'un plan d'actions incluant l'ensemble des acteurs de l'écosystème économique régional concernés, et fera l'objet d'un pilotage rigoureux permettant de suivre son déploiement et d'apporter les ajustements nécessaires dans le cadre du comité de veille économique régional.

Un bilan sera, par la suite, dressé afin d'évaluer l'efficacité des mesures déployées et de capitaliser sur les résultats de ce chantier "stratégique", a conclu M. Tazi.

Lancé en juin dernier, le CVE de Fès-Meknès a pour objectif de mettre en place des mécanismes efficients pour gérer les impacts de la pandémie du Covid-19 et adopter les mesures nécessaires d'accompagnement pour atténuer ses effets socio-économiques.

Il a pour missions, également, de mettre en place des mesures permettant la relance des secteurs économiques aux niveaux local, provincial et régional, de suivre la mise en œuvre des décisions du CVE national, d'analyser la situation économique et sociale de la région et d'établir des propositions et des recommandations en coordination avec les acteurs locaux.