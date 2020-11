Maroc: Les habitants de la commune Al Mahbas soutiennent la "décision audacieuse" d'agir à Guerguerat

Guelmim — Le président de la commune d'Al Mahbas, Mahmoud Abidar, a exprimé le soutien des habitants de cette collectivité territoriale à la "décision audacieuse" prise par le Maroc d'agir à Guerguerat en vue de sécuriser la liberté de circulation civile et commerciale au niveau de ce passage.

Dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP, M. Abidar fait part, en son nom et au nom de la population d'Al Mahbas, de "l'appui à toutes les décisions adoptées par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI".

Il salue aussi les mesures audacieuses prises par les Forces Armées Royales (FAR) qui font preuve d'un esprit de responsabilité et de retenue, malgré les agissements des milices du "polisario" et qui ont été documentés par les observateurs militaires de la Minurso.

A cet égard, le président du conseil communal d'Al Mahbas condamne "la tentative des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume d'entraver un droit garanti par les lois, coutumes et chartes internationales, qui est le droit à la libre circulation des personnes et des biens".

Il appelle aussi la communauté internationale à assumer sa responsabilité face à la violation par le "polisario" de l'accord de cessez-le-feu et à la tentative de changer le statut juridique de la zone tampon, ce que le communiqué juge "totalement inacceptable".

M. Abidar saisit cette occasion pour renouveler l'allégeance et l'expression de fidélité et de loyalisme de l'ensemble de la population de la commune Al Mahbas à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, tout en exprimant leur disposition permanente et inconditionnelle à la mobilisation pour défendre la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ainsi que servir les causes nationales sacrées.