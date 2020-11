Maroc: Sécurisation de la zone tampon de Guergarate - Une mobilisation totale pour défendre l'intégrité territoriale (doyen)

Marrakech — La décision du Maroc d'agir dans la zone tampon de Guergarate témoigne de la mobilisation de toutes les institutions et composantes de la société marocaine pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume, a souligné vendredi le doyen par intérim de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, M. Zakaria Khalil.

Cette démarche garantit "la sécurité et la paix au Sahara marocain, notamment dans la zone tampon de Guergarate, avec toute la fermeté requise et le seul langage que comprend les bandits et leurs milices armées, y compris ceux déguisés en civil, qui sont immergés dans des illusions enterrées par le statu-quo de droit et le statu-quo de fait", a indiqué M. Khalil dans une déclaration à la MAP.

"A travers cette décision, le Maroc a réaffirmé son attachement indéfectible aux résolutions de l'ONU et à la légitimité internationale et son rejet catégorique de la politique de facto, que les ennemis de l'intégrité territoriale considèrent un moyen pour sortir de leur isolement aux niveaux continental et international suite à la faillite de leurs thèses illusionnistes qui sautent sur les faits de l'histoire et la légitimité internationale", a-t-il relevé.

Selon M. Khalil, "le Maroc, en tant qu'Etat souverain exerçant sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, s'est vu obligé d'assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces provocations, à savoir le blocage de la circulation des personnes et des biens sur cet axe routier entre le Maroc et la Mauritanie".

Dans ce sens, l'académicien a souligné que le Maroc a agi dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale, afin d'assurer la libre circulation avec les pays voisins et d'empêcher tout acte qui peut provoquer le chaos et entraver la circulation des personnes et des biens.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger est bien fondé et annoncé au moment opportun après que le "polisario" et ses milices se sont introduits dans la zone tampon de Guergarate et y ont mené des actes de banditisme, bloqué la circulation des personnes et des biens sur cet axe routier, et harcelé continuellement les Observateurs militaires de la Minurso, a-t-il expliqué.

"Ce comportement hasardeux constitue une violation flagrante du statut juridique et de la légitimité internationale que le Conseil de sécurité a consacrée à travers de nombreuses résolutions", a relevé M. Khalil, rappelant que le Maroc a fait preuve de sagesse malgré les provocations répétées des mercenaires soutenus par les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, qui ont perdu tout espoir après les victoires juridiques et diplomatiques remportées par le Maroc qui ont renforcé sa position et son statut juridique sur son Sahara.

Dans ce sens, le doyen a souligné que "l'infiltration des milices du polisario et ses mercenaires, en groupes armés ou en civil, dans la zone tampon de Guergarate constitue une menace pour la paix et la sécurité, ce qui a été constaté et confirmé par les membres de la MINURSO et d'autres observateurs internationaux".

Et de conclure que "le Maroc, de par sa position aux niveaux continental et international et son respect des résolutions de l'ONU de la légitimité internationale, ne cèdera à aucun chantage ni à aucune tentative de contourner la légitimité internationale ou de changer le statu-quo, et confirme sa confiance dans les organes de l'ONU pour trouver une solution à ce conflit artificiel dans le cadre du respect de la souveraineté marocaine".