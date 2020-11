Maroc: L'IAV Hassan II et l'ESCA lancent un MBA conjoint dédié au secteur agricole

Rabat — L'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV) et l'ESCA Ecole de Management ont lancé, vendredi, un MBA (Master of Business administration) conjoint visant à mettre à niveau les capacités managériales des hauts cadres et responsables opérant dans le domaine agricole et du développement rural.

L'ouverture de ce MBA est une première du genre puisqu'elle se fait dans le cadre d'un partenariat Public-Privé entre deux institutions d'enseignement supérieur, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, précisant que ce MBA, innovant, vise à former des décideurs et des cadres en mesure d'accompagner les chantiers structurants prévus dans le cadre de la Génération Green.

La cérémonie de lancement officiel de ce MBA, organisée par visioconférence, a été présidée par le secrétaire général du ministère, Mohammed Sadiki accompagné du président de l'ESCA Ecole de Management, Thami Ghorfi et le directeur de l'IAV Hassan II, Ali Hammani, avec la participation des responsables du ministère, des équipes pédagogiques de l'ESCA Ecole de Management ainsi que des bénéficiaires du MBA.

Dans son mot d'ouverture, M. Sadiki, cité par le communiqué, a souligné que cette formation est l'expression de la dynamique de changement et de modernisation engagée par le ministère et ses institutions de formation, afin de s'adapter aux mutations que vit le secteur agricole sous l'impulsion du Plan Maroc Vert de 2008 à 2020 et de la nouvelle stratégie Génération Green lancée de 2020 à 2030.

Il a par ailleurs indiqué que le ministère de l'Agriculture, s'est depuis toujours engagé dans un processus continu d'amélioration, de réformes et de modernisation de la gouvernance du secteur agricole afin d'assurer l'efficacité et l'efficience de la stratégie agricole, rappelant que la réforme de la gouvernance a été la véritable clé de réussite de la mise en œuvre du Plan Maroc Vert et la formulation de la stratégie Génération Green.

Dans ce cadre, la mise en place de ce MBA qui consacre la réussite d'un Partenariat Public-Privé d'une part, en concomitance avec la déclinaison de la stratégie Génération Green, reflète l'importance donnée au développement des ressources humaines et leur rôle dans le développement d'une agriculture moderne, à travers notamment un management de haut niveau tant au niveau de l'exécutif public qu'au niveau de la profession. Il s'agit, de continuer à rehausser la qualité de gouvernance du secteur dans son ensemble.

Pour sa part, M. Ghorfi, s'est réjoui de cette alliance qui permettra de renforcer la formation de dirigeants pour le secteur agricole à travers une formation tournée vers la performance et les impacts, et ce, dans l'objectif de former une première vague de dirigeants dotés d'une capacité managériale de haut niveau pour accompagner la dynamique de modernisation du secteur.

Le Directeur de l'IAV Hassan II a, de son côté, salué la mise en place de ce partenariat entre l'IAV Hassan II et l'ESCA Ecole de Management, grâce à l'appui du ministère et qui a abouti au lancement d'un MBA conjoint qui intègre à la fois la dimension managériale et la dimension technologique.