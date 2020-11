Sénégal: Kaolack / Marché de l'exportation de l'arachide - Le Copega sur une nouvelle dynamique d'exploitation

Le Collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide (Copega) a terminé hier, vendredi, la 5ème édition de ses fora annuels. Cette année, cette grande rencontre d'échanges et de réflexions s'est poursuivie sous le thème " Copega pour la promotion et le développement de sociétés coopératives pour l'exportation de l'arachide et ses dérivés".

Un prétexte pour le président Abib Thiam et ses associés de réfléchir en direction d'une nouvelle dynamique unitaire afin de pouvoir mieux élargir l'assiette des exploitations et répondre positivement à l'appel du président de la République lors de son dernier passage dans le bassin arachidier.

Au-delà de ces aspects spécifiques, cette rencontre revêtait pour autant la vocation de réunir l'ensemble des acteurs pour la mise en place prochaine d'une plurielle de sociétés coopératives en perspective de la mise en place d'un holding de coopératives au sein du Copega. Ceci pour installer dans chaque périmètre d'intervenants de fortes organisations paysannes qui vont agir sans détournement d'objectifs et qui pourront bénéficier de tous les avantages et autres appuis de l'Etat en termes de matériel agricole, intrants et semences. A travers ces coopératives, le collectif des producteurs et exportateurs connaitra le privilège de produire en association, transformer et écouler. Un exercice pour mieux contribuer à la marche de l'agropole centre.

L'ouverture du marché de Kaolack de l'exportation en gestation

Dans une perspective de décongestionner certaines activités de chargement au port autonome de Dakar et d'organiser de nouvelles opérations de nature manutentioniste, le Copega en partenariat avec le Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (Cciak) va organiser cette année les opérations de chargement à partir du port de Kaolack. C'est en effet une innovation émanant de la fonction d'accompagnement des acteurs que le Cosec entend mettre en œuvre.

Aussi de la solution logistique que le Conseil des chargeurs poursuit sur le territoire national comme il est le cas dans le port de Ziguinchor. A Kaolack comme l'a souligné le président du Cosec Mamadou Ndione, d'importantes réflexions sont en train de se poursuivre avec le Copega, la CCIAK et Cosama qui est le transporteur maritime désigné du Cosec pour trouver une logistique à l'instar de ce qui a été réalisé à Ziguinchor. Et ceci, conformément aux orientations du président de la République, ces partenaires estiment que le port de Kaolack doit jouer son rôle de port du Bassin arachidier. Mais aussi retrouver sa vocation de second port après Dakar pendant la période coloniale et juste après. Selon le président du Cosec, au plan tarifaire les discussions sont très avancées et c'est surtout au niveau technique qu'il reste quelques réglages à parfaire.