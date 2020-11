Sénégal: Mamadou Mbengue, maire de la commune de Ngaparou - «L'éveil de la petite enfance est essentiel pour asseoir une bonne base des enseignements»

Mamadou Mbengue, le maire de Ngaparou a magnifié hier l'éveil de la petite enfance pour asseoir une bonne base des enseignements en procédant à la remise de fournitures et équipements scolaires divers d'une valeur de 17 millions de francs aux écoles, lycée et collège de sa commune. La cérémonie s'est déroulée dans une sobriété sans commune mesure. Le contexte de pandémie 19 oblige. Le lot de fournitures scolaires comprend 1108 cahiers Double ligne, 6200 Bic, 310 boîtes de craie, 157 rames de papier, 2099 crayons noirs et plus de 7000 protège cahiers.

L e maire de Ngaparou a rendu hommage aux acteurs de l'éducation crédités d'excellents résultats à la fin de l'année scolaire 2019/2020. Le maire a fait part d'un lot disponible de 249 tables-bancs et la construction très avancé de trois salles de classe. Les écoles de Ngaparou ont eu un taux de réussite de 81% au Cfee.

Selon lui, cela ne relève pas du hasard ou du miracle dans une année spéciale, mais ces performances sont obtenues au prix de mille sacrifices des maîtres. Il n'a pas manqué d'adresser ses félicitations à l'endroit des autorités académiques et a demandé aux parents d'élèves de redoubler de surveillance à l'endroit des enfants. La satisfaction du maire de Ngaparou est d'autant plus grande avec la mise en œuvre et l'effectivité du concept " Ubbi Tey Jang Tey".

Les élèves du lycée Mamadou Léna Diop et particulièrement ceux de la série S ont démarré les cours dès le jour de la rentrée des classes. Mamadou Mbengue se réjouit des résultats obtenus au Bac. Des candidats au Bac arabe ont réussi avec brio. Il a rappelé que le département arabe de l'Ucad compte des étudiants de sa commune. Le maire n'a pas manqué de magnifier l'apport et l'importance de la Case des Tout-Petits participant à l'éveil de la petite enfance.

A l'en croire, c'est là, le socle, le segment sur lequel il faut agir pour assurer des fondamentaux essentiels à une bonne initiation à l'élémentaire. Mamadou Camara, le représentant des enseignants et du collectif des directeurs d'école, a loué le geste répété de la municipalité et récurrent depuis une dizaine d'années avec la mise en place des fournitures toujours dès les premiers jours de la rentrée des classes. Pour Pape Mancel Faye de l'association des parents d'élèves, la commune de Ngaparou est le premier partenaire de l'école mais aussi le premier soutien des enfants. Selon lui, les parents d'élèves doivent appuyer l'école et la commune en payant les inscriptions car la municipalité doit être épargnée de certaines charges.