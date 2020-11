Guinée Bissau/Sénégal: Eliminatoires CAN 2022 - Guinée-Bissau-Sénégal ce dimanche - Les «Lions» à un point de la qualification

L'équipe du Sénégal engage un virage décisif ce dimanche, lors du match qui l'oppose à celle de Guinée- Bissau. Quatre jours après leur succès qui conforter leur place de leader du Groupe I (9 points), les hommes de Aliou Cissé pourraient confirmer leur qualification à la CAN 2022 en cas de victoire pour le match retour à Bissau.

L 'équipe du Sénégal sera ce dimanche 15 novembre à un tournant décisif lors des éliminatoires de la CAN 2021 qui boucle ce weekend sa 4ème journée. Les Lions retrouveront les «Djurtus» de la Guinée Bissau pour le compte du groupe I. Les hommes d'Aliou Cissé ont fini de faire une phase aller un sans faute avec trois succès de rang. Il leur reste de parachever leur parcours lors de cette seconde manche qui débute par un derby qui se disputera à Bissau.

Solide leader du groupe I avec 9 points, les hommes de de Aliou Cissé pourraient cas de nouvelle victoire ou même d'un nul, assurer leur qualification pour les phases finales au Cameroun. Il leur reste de hausser leur niveau de jeu et se montrer plus convaincant. Même si l'horaire et les conditions climatiques n'ont pas permis aux Lions de produire leur jeu. Pour palier à ces impairs, les autorités ont mis à leur disposition un vol spécial pour faciliter le déplacement des «Lions» à Bissau (Guinée-Bissau).

Le coach Aliou Cissé qui n'avait pas manqué de relever des déchets techniques dans la construction et la qualité de jeu proposé par ses joueurs avait insisté sur une bonne récupération avant d'engager le match retour à Bissau. «Au match retour, il faudra bien et rapidement récupérer. La période est chaude et nous comptons sur le corps médical pour cette rencontre», a-t-il laissé entendre que la tâche ne sera aisée.

Le coach des «Djurtus» Baciro Candé n'a pas manqué de donner le ton. Il a déclaré qu'il restait toujours confiant et prépare activement le match retour. "Mes joueurs savent très bien que nous n'avons pas la meilleure position au classement. Mais, dès l'instant qu'ils m'ont regardé droit dans les yeux, ils ont compris ce que je veux et ils savent aussi qu'il y a l'attente de tout un peuple qui est derrière eux."

GROUPE I : SÉNÉGAL, CONGO, GUINÉE-BISSAU, ESWATINI

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) :

Sénégal - Congo 2- 0 ;

Guinée-Bissau - Eswatini 3-0

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) :

Congo - Guinée-Bissau 3-0 ;

Eswatini- Sénégal 1-4

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) :

Sénégal - Guinée-Bissau 2-0;

Congo - Eswatini 2-0

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) :

Guinée-Bissau - Sénégal ;

Eswatini - Congo

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) :

Congo - Sénégal ;

Eswatini - Guinée-Bissau

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) :

Guinée-Bissau - Congo ;

Sénégal - Eswatini

CLASSEMENT :

1. Sénégal (9 pts, +7)

2. Congo-B (6 pts, +3)

3. Guinée-Bissau (3 pts, -2)

4. Eswatini (0 pt, -8)

Omar DIAW