Sénégal: Ziguinchor / Grogne des enseignants et populations de Tilène - Le voisinage des garagistes incommode

Les enseignants de l'école privée Mamadou Gassama, de concert avec leurs collègues de l'école élémentaire François Ntab située dans le quartier Tilene dans la Commune de Ziguinchor réclament le déguerpissement des garages mécaniciens et autres ateliers situés juste à côté de ces établissements.

Las des encombrements des mécaniciens qui impactent négativement sur les enseignements-apprentissages, ils ont rué dans les brancards hier, face à la presse, pour exprimer leur ras-le bol.

« Cette cohabitation nous perturbe sérieusement » déplore un des porte-paroles du jour qui dénonce avec la dernière énergie un « tel voisinage » avec ces garagistes, ces mécaniciens. Des camions gros porteurs stationnés à coté et des épaves de véhicule constituent « un vrai danger pour les élèves de ces établissements élémentaires » pestent les enseignants et populations de Tilène Un cri de cœur qui n'est pas chose nouvelle car ils ont dans un passé récent dénoncé avec l'opiniâtreté et la vigueur qu'il fallait.

Ce qui a poussé le chef de quartier de Tilene Paul Gomis à soulever une supposée complicité entre le chef de garage et certaines autorités « Nous soupçonnons qu'il y a des gens derrière car nous ne pouvons comprendre le mutisme et l'inaction des autorités après moult interpellations » s'insurge le notable .

La persistance de cette lancinante question de l'encombrement des garages et ateliers des établissements scolaires ne date pas d'aujourd'hui et la récurrence de la grogne des enseignants auprès des Autorités qui, depuis lors tardent à solutionner cet épineux problème, les ont poussés à changer de stratégie pour ainsi tenir un point de presse dont l'écho sans nul doute dépassera les frontières régionales.

Non seulement ce voisinage sème la cacophonie mais il constitue également une sérieuse entrave au bon déroulement des enseignements-apprentissages, ajouté à cela une occupation irrégulière de la voie publique avec des camions garés qui obstruent l'accès et indisposent sérieusement le voisinage Avec cette rentrée scolaire qui vient à peine de démarrer, des entraves qui pourraient ou qui auraient dû être aplanies depuis lors, refont surface et sèment la confusion jetant le discrédit sur la compétence de nos autorités, plus renseignent sur la complexité du problème.

Le chef de l'exécutif, au premier chef se voit ainsi interpellé de même que le premier magistrat de la ville, le Maire de la Commune, M.Abdoulaye Baldé. En attendant les enseignants et les populations de Tilène se disent déterminés à poursuivre le combat jusqu'à déguerpissement de ces «garagistes indésirables ».