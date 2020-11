Congo-Brazzaville: Compétition - Appel à candidatures pour le prix Richard Mille

Le Centre suisse d'études sur le Québec et la Francophonie(CEQF) a lancé le prix Richard Mille « la Francophonie en débat ».

Ce prix a pour but de soutenir la production et la diffusion d'œuvres en langue française, artistiques ou académiques de jeunes artistes ou de jeunes chercheuses et chercheurs dont l'âge varie entre 18 à 35 ans, domiciliés dans un pays membre de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le prix est financé par l'entreprise horlogère suisse Richard Mille et organisé par le CEQF. Il est décerné tous les deux ans par un jury international.

L'œuvre présentée par les candidats peut être une recherche inédite en sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, sciences politiques, littérature, études postcoloniales, etc.) ou une création artistique originale (texte littéraire, chanson, théâtre, production audiovisuelle, arts graphiques, etc.). Elle doit aider à penser et à illustrer les relations, les échanges et les interactions à l'intérieur de l'espace francophone sur le plan culturel, historique, économique ou social.

Le gagnant recevra 15000 francs suisses dont 5000 francs sont prévus pour présenter le prix au Québec le 23 juin 2021.

La première sélection aura lieu en janvier tandis que la désignation du ou de la lauréat(e) sera organisée en mars 2021. Les candidats doivent envoyer leurs œuvres jusqu' au 15 janvier 2021, par cette adresse ceqf@unifr.ch