Congo-Brazzaville: Elections des fédérations sportives nationales - Hugues Ngouélondélé appelle au respect des règles de jeu

Les fédérations sportives nationales vont renouveler leurs instances dirigeantes à partir de ce 16 novembre jusqu'au mois de décembre. Le ministre des Sports et de l'Education physique a, dans sa communication, invité les acteurs au respect des règles de jeu en vue des élections apaisées.

Au cours de la dernière olympiade, certaines fédérations avaient éteint elles-mêmes leur flamme à cause des contradictions. Ses dirigeants ont perdu plus de temps devant la Chambre de conciliation d'arbitrage et du sport dans la recherches des voies de sorties de crise. Aucune compétition pour entretenir la forme des athlètes n'a été organisée pendant la durée de l'olympiade.

Hugues Ngouélondélé s'est appuyé sur cette triste réalité pour se rendre à l'évidence que les conflits d'intérêts et interpersonnels engendrés par les divisions relationnelles internes ainsi que la mauvaise lecture des textes fondamentaux au cours d'une olympiade compromettent souvent l'avenir du sportif. Pour ne pas retomber dans le même piège, il a donc invité les acteurs à une véritable prise de conscience.

« C'est pourquoi, engagé à ne pas vivre les mêmes scenarios pour l'olympiade à venir, je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à tous les dirigeants sportifs, candidats civils et agents de la force publique en quête de mandat dans une instance fédérale, de s'armer d'un esprit constructif, de responsabilité et de patriotique, capable de garantir des élections dignes de foi », a souhaité le ministre des Sports et de l'Education physique. Hugues Ngouélondélé a invité les électeurs, souvent à la solde de la manœuvre frauduleuse, a-t-il reconnu, à faire les bons choix des dirigeants dans le strict respect de la réglementation en vigueur, dans l'ordre et la discipline.

Il a, toutefois, interdit aux candidats, agents de la Force publique, de se présenter aux assemblées générales en armes et en tenues. « Toute attitude contraire sera considérée comme trafic d'influence », a-t-il fait savoir avant d'insister sur le respect des mesures barrières en cette période de crise sanitaire. « Les mesures édictées par le gouvernement, à savoir le respect des mesures barrières, de la distanciation physique et du port obligatoire et conforme du masque doivent être scrupuleusement respectées. De même, les assemblées générales ne doivent pas rassembler plus de cinquante personnes », a-t-il recommandé tout en les invitant à faire bon usage de la circulaire n°0455 qui fixe les règles de jeu.