Congo-Brazzaville: 1er sommet des IFP/Covid-19 - Les banques publiques de développement invitées à se désengager des combustibles fossiles

Dans le contexte de la crise de coronavirus, Paris a abrité, les 11 et 12 novembre, le premier sommet international des institutions financières publiques(IFP), des organisations de la société civile. Les participants ont appelé à s'attaquer d'urgence à la crise climatique, en mettant fin au financement des combustibles de fossiles.

Les participations au premier sommet international des institutions financières publiques, des organisations de la société civile ont appelé les banques publiques de développement(BPD) à mener « une reprise juste ». Plus de 400 institutions financières publiques de tous les continents y ont pris part. Les échanges ont porté sur les politiques assurant « une transition juste et durable vers un avenir meilleur pour tous, si elles étaient adoptées ». Les banques ont convenu de s'aligner sur l'Accord de Paris, les Objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs de biodiversité, sans pouvoir traduire ces principes par des engagements concrets et mesurables. Pour les organisations de la société, c'est « une autre occasion manquée ». Plus de 320 organisations de la société civile ont signé une déclaration commune.

Les intervenants ont mis en lumière le rôle crucial des BPD dans la mise en œuvre des mesures de relance durable qui auront un impact à long terme sur la planète et les communautés. Les organisations de la société civile ont appelé les BPD à consacrer leurs ressources financières et leur influence à la construction d'un « avenir juste, équitable, inclusif et durable pour tous », que l'absence d'engagements assortis de délais a rendu les engagements « bien en deça du niveau d'ambition attendu » par des BPD.

Elles ont exhorté les BDP « à cesser de financer des projets de combustibles fossiles et de placer les droits humains, la justice climatique au cœur de leurs actions », de donner l'exemple et d'amorcer un changement profond et rapide de leur mode de fonctionnement, dans le respect de la rerpise juste pour tous ».

Mais elles déplorent que les BDP aient décidé de « rester à la traîne ». Or « la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C, la protection des communautés et la garantie d'une justice climatique devraient être les principaux moteurs de l'action de tous les secteurs de notre société au cours des prochaines années », a déclaré Clémence Dubois, responsable d'équipe chez 350.org France.

Le 12 décembre prochain, la communauté internationale fêtera le 5e anniversaire de l'accord de Paris. Ce qui devrait permettre d'accélérer une véritable mise en œuvre des objectifs de l'accord, notamment pour aligner les flux financiers sur les « mesures en faveur de faibles émissions de gaz à effet de serre et d'un développement résistant à l'épreuve du climat ». Dans la perspective de la COP26, où le financement sera un sujet clé, les organisations de la société civile ont appelé les institutions financières « à donner l'exemple et à soutenir davantage une transition juste sans combustibles fossiles ».

Notamment augmenter « la part des financements consacrée à l'action climatique afin d'aider les pays à accélérer leur passage au développement fondé sur de faibles émissions de carbone, s'engager à respecter pleinement l'accord de Paris et soutenir les efforts d'autres institutions financières visant à mettre en œuvre des engagements similaires ».

Les organisations de la société civile invitent les BDP à se désengager des combustibles fossiles. Ce qui serait un signal politique fort au secteur privé et « permettrait de créer un élan de réussite pour la COP 26 en 2021 ». Pour le chef de l'équipe 350.org Afrique, Landry Ninteretse, « il est totalement inacceptable que les institutions financières publiques continuent à financer des projets de combustibles fossiles alors que les millions de personnes les plus touchées par la crise climatique et sanitaire se battent pour avoir accès à des soins, à une protection sociale et à des aides économiques appropriés ».