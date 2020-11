Congo-Brazzaville: Covid-19 - L'intensité du virus s'intensifie dans certaines régions du monde

La planète s'accroche à l'espoir d'un prochain vaccin contre la Covid-19 mais la flambée de la pandémie déborde les systèmes de santé aux Etats-Unis et en Europe où restrictions sanitaires et freins à la vie sociale sont là pour durer.

Aux Etats-Unis, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est à son plus haut niveau dans le pays depuis le début de la pandémie, à plus de 65.000. Dans la plupart des Etats, Le virus est hors de contrôle et les experts s'alarment de la vague de décès à venir, étant donné le nombre inédit de tests positifs enregistrés, plus de 100.000 par jour, soit une incidence qui se rapproche de celle observée dans l'Union européenne. Ces derniers jours, quatre Etats, dont celui de New York, ont ordonné aux restaurants et aux bars de fermer à 22 heures, marquant le retour progressif des mesures restrictives laissées à la discrétion des autorités locales.

Pour des millions d'Européens, chaque journée apporte un nouveau lot de renoncements nécessaires pour ralentir le virus : la Grèce, déjà confinée depuis une semaine, vient d'ajouter un couvre-feu ; le Portugal a élargi les territoires où les autorités exhortent à rester chez soi. Pour réduire les tentations, la Slovénie a suspendu les transports publics.

La France, l'un des épicentres de la deuxième vague, constate un ralentissement des contaminations mais trop fragile pour envisager une levée des restrictions le 1er décembre, a signifié le gouvernement, alors que 95% des capacités en réanimation sont occupées et que le pic de cette flambée n'est pas encore atteint.

Face à la saturation des systèmes de soin, la détresse s'exprime à travers le vieux continent : en Bulgarie où les médecins retraités sont envoyés au front pour compenser le manque de praticiens, souvent partis travailler à l'Ouest pour de meilleurs salaires ; en Serbie où il n'y avait plus de places libres pour les patients atteints du Covid-19 dans les hôpitaux de Belgrade. En Allemagne, Angela Merkel et son gouvernement préparent le pays à une vie encore longtemps perturbée par le virus.

L'annonce faite lundi par les laboratoires Pfizer et BioNTech de tests prometteurs pour un vaccin "efficace à 90%" contre la Covid-19 a fait naître une vague d'espoir et un mouvement d'euphorie sur les marchés financiers. Mais il est encore trop tôt pour évaluer les répercussions sur l'activité économique de ce vaccin espéré pour 2021, a estimé jeudi le président de La Banque centrale américaine (Fed), Jérôme Powell.

La pandémie a continué d'accélérer cette semaine dans le monde, avec 579.000 nouveaux cas enregistrés par jour (un record), soit 10% de plus que la semaine précédente. Avec 284.000 nouveaux cas quotidiens, l'Europe est la région enregistrant le plus de contaminations, loin devant l'Amérique du nord (137.000 par jour). La tendance est à l'accélération dans presque toutes les régions du monde : Moyen-Orient (+12%), Amérique latine/Caraïbes (+12%), Afrique (+10%) et Asie (+2%) tandis que le virus ne circule presque plus en Océanie (13 cas par jour, -23%).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi 419.270 décès pour 11.885.876 cas, l'Europe 326.527 décès (13.904.462 cas), les Etats-Unis et le Canada 253.189 décès (10.835.945 cas), l'Asie 180.371 décès (11.320.972 cas), le Moyen-Orient 67.695 décès (2.862.682 cas), l'Afrique 46.546 décès (1.935.915 cas), et l'Océanie 941 décès (29.988 cas).

La pandémie a fait au moins 1,294 million de morts dans le monde depuis fin décembre, pour plus de 52,7 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé (242.435 morts) devant le Brésil (164.281) et l'Inde (128.668).