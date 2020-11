Afrique: Chine-Afrique - Wang Yi évoque la nécessité de relever les défis de la coopération

A l'occasion du 20e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a estimé qu'il faut ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux parties sur la base des vingt ans de parcours glorieux.

Dans son allocution, Wang Yi a indiqué que l'amitié entre les deux peuples de Chine et d'Afrique était la pierre angulaire de la coopération multidimensionnelle. La Chine et l'Afrique s'entendent et se respectent, mais il existe encore des défis à relever.

Il a, en outre, rappelé les principes de la coopération chinoise à savoir la sincérité, l'amitié et la solidarité avec les pays africains. Pour lui, « les nouveaux défis et la nouvelle donne appellent de nouveaux engagements et de nouvelles actions ».

Le ministre des Affaires étrangères a notifié les initiatives majeures de la coopération chinoise dont la promotion industrielle, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, le développement vert, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels, ainsi que la paix et la sécurité.

Par ailleurs, Wang Yi a souligné quatre composantes décisives pouvant charpenter les relations sino- africaines et relever les défis, en vue de réaliser « un développement innovant du FCSA ».

Il s'agit de « renforcer la solidarité pour construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique encore plus solide » ; de « surmonter les épreuves pour construire une communauté de santé Chine-Afrique pour tous » ; de « mener une coopération gagnant-gagnant pour construire une communauté de développement Chine-Afrique » ; et « d'assumer nos responsabilités pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité ».

Wang Yi pense que la Chine et l'Afrique doivent assumer leurs responsabilités historiques et « défendre fermement le rôle central de l'ONU dans les affaires mondiales et multilatérales, les normes fondamentales régissant les relations internationales ainsi que le multilatéralisme, l'équité et la justice ».

« Nous devons répondre ensemble aux défis planétaires et participer à la gouvernance mondiale pour faire évoluer l'ordre international dans un sens plus juste et plus raisonnable et contribuer à l'avènement d'un monde propre et beau, de paix durable, de sécurité globale, de prospérité commune, d'ouverture et d'inclusion », a fait savoir le diplomate chinois.

« Le FCSA est notre bien commun. Il est important pour nous de le mettre en phase avec le temps et d'en assurer un rôle exemplaire dans les relations sino-africaines », a-t-il ajouté.

S'agissant de la prochaine session du forum prévue l'année prochaine au Sénégal, le ministre chinois des Affaires étrangères a révélé que la partie chinoise entend œuvrer avec la partie africaine à la préparation de cet événement afin qu'il contribue à mettre en synergie l'objectif du deuxième Centenaire de la Chine et l'Agenda 2063 de l'UA, « à élargir le consensus entre les deux parties, à étendre la coopération sino-africaine dans de nouveaux domaines, à apporter davantage de bénéfices aux peuples chinois et africains et à porter le partenariat Chine-Afrique de coopération stratégique global à un niveau plus élevé ».

« La nouvelle ère prometteuse nous met sur un nouveau point de départ historique. Quoi qu'il advienne dans la situation internationale et quelles que soient les difficultés devant nous, nous n'arrêterons jamais notre marche en avant dans la coopération sino-africaine et la construction du FCSA. Nous devons avoir la détermination de relever toutes sortes de défis pour réaliser une coopération de qualité et créer un avenir toujours plus radieux aux relations sino-africaines », a signifié Wang Yi.

En cette période difficile marquée par la pandémie de coronavirus, la Chine, a-t-il insisté, « est prête à travailler avec l'Afrique pour bien mettre en œuvre les acquis du sommet de Beijing du FCSA et du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 et faire pencher leur coopération pour la santé, la reprise des activités et l'amélioration du bien-être de la population ».

Il a réaffirmé que « la Chine honorera effectivement son engagement solennel de faire des vaccins un bien public mondial et que nous envisageons favorablement, lorsque les vaccins sont développés et déployés, d'en fournir aux pays africains en besoin afin de les aider à vaincre au plus vite le virus ».