Congo-Brazzaville: Concertation politique de Madingou - Le Club 2002-PUR prépare sa contribution à l'évènement

Réuni le 12 novembre à Brazzaville, le secrétariat permanent du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (Club 2002-PUR) a annoncé la mise en place d'un groupe de travail chargé de préparer sa contribution à la concertation politique de Madingou dont la date n'est pas encore connue.

Elaborée sous la supervision du secrétaire général du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondélé, cette contribution sera remise au Parti congolais du travail, formation politique socle de la majorité présidentielle, dans les plus brefs délais. Le secrétariat permanent du Club 2002-PUR s'est félicité de l'initiative du chef de l'Etat visant à convoquer la concertation politique de Madingou.

« Il est aujourd'hui de rituel et de coutume, qu'à la veille de chaque échéance électorale, les filles et les fils du Congo se retrouvent autour du "Mbongui", pour échanger, parler et trouver les voies et moyens pour aller de façon apaisée vers les élections », a indiqué Juste Désiré Mondélé.

Le secrétaire général du Club 2002-PUR a invité les partis politiques à se rendre à Madingou afin d'échanger sur les points essentiels touchant à l'organisation de l'élection présidentielle en 2021. « Le Club 2002-PUR appelle, en toute fraternité et avec patriotisme, tous les acteurs politiques de notre Congo commun, à participer à cette consultation, pour qu'ensemble et sans méfiance, nous fassions évoluer et consolider notre démocratie de façon consensuelle et avoir une élection présidentielle apaisée en 2021. Nous le devons au peuple congolais qui a tant souffert et tant payé de nos divisions », ont déclaré les membres du Club 2002-PUR dans un communiqué.

Le président du Conseil de surveillance du Club 2002-PUR, Wilfrid Guy César N'Guesso, a, dans son message relayé par le secrétaire général, demandé aux cadres et militants du parti de se tenir prêts pour participer à toutes les étapes préparatoires de l'élection présidentielle. Notons que le Club 2002-PUR a porté son choix sur le candidat de la majorité présidentielle.

Au plan interne, les participants ont annoncé la poursuite de la campagne de redynamisation des structures intermédiaires et de base du parti à travers le pays. « Nous rappelons que le processus de restructuration et de réorganisation du parti est en cours et que tous les militants et cadres du Club 2002-PUR doivent prendre d'assaut leur département, district, commune et l'ensemble de leur lieu d'habitation pour se rapprocher du parti et de leurs dirigeants », a dit Juste Désiré Mondélé.