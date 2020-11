Afrique: Journée mondiale du diabète - Dr Matshidiso invite la communauté à la prévention

"Nous pouvons tous contribuer à la prévention du diabète en adoptant un mode de vie sain, autrement dit en évitant de consommer les breuvages sucrés et les aliments transformés, le tabagisme et l'usage nocif de l'alcool, et en faisant environ trois heures d'activité physique par semaine", c'est en ces termes que la directrice régionale de l'OMS afrique, Dr Matshidiso Moeti s'est adressée à la communauté africaine à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre.

Le thème de cette année met en avant plan le personnel soignant qui assure la prise en charge des malades :"Le personnel infirmier et le diabète". Dr Matshidiso a, dans son message, souligné que le personnel infirmier joue un rôle central dans la prestation continue de soins aux personnes souffrant du diabète. Ces soins, a-t-elle renchéri, vont du dépistage jusqu'aux examens de contrôle réguliers, en passant par le soutien psychologique et par des informations sur l'autoprise en charge et l'adoption d'un mode de vie sain.

En Afrique, a fait remarquer Dr Matshidiso, le personnel infirmier représente plus de la moitié des personnels de santé et ploie sous une lourde charge de travail, la moyenne régionale étant de seulement de dix infirmiers et sages-femmes pour dix mille habitants.

Une bonne prise en charge du diabète exige un personnel soignant qualifié et l'accès des malades aux médicaments. C'est dans ce cadre que Dr Matshidiso a indiqué : " L'OMS œuvre avec les pays non seulement pour former plus de personnels infirmiers et d'autres professionnels de santé, mais également pour élargir l'accès aux services dédiés à la prévention et à la prise en charge du diabète, en s'appuyant sur l'ensemble OMS d'interventions essentielles pour lutter contre les maladies non transmissibles dans le cadre des soins de santé primaires dans des milieux à ressources limitées (WHO-PEN) et sur d'autres modules techniques".