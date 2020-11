Congo-Brazzaville: Sénat - Le ministre Eustache Muhanzi bientôt sous le coup d'une interpellation

Non satisfait de réponses du ministre des Ressources hydrauliques, Hyppolite Mutombo, lors de la question orale avec débat lui adressée vendredi en rapport avec la qualité de la desserte en eau et électricité, le sénateur Eustache Muhanzi a promis de transformer son initiative parlementaire en une interpellation.

Le ministre d'Etat chargé des Ressources hydrauliques et Électricité, Eustache Muhanzi, était face aux sénateurs, 13 novembre, dans le cadre de la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Hyppolite Mutombo. Ce dernier a, dans sa question, posé la problématique de la desserte en eau et en électricité en RDC en général, et dans la ville-province de Kinshasa en particulier.

L'initiateur de la question orale a déclaré ne pas comprendre que la RDC qui dispose d'un grand potentiel d'eau douce et des nappes souterraines presque partout, en plus du plus grand barrage hydroélectrique du continent, puisse avoir une faible desserte ne répondant pas aux besoins de sa population. « Le ministre que nous avons invité devait nous expliquer où il nous amène, car la situation de la desserte de l'eau et électricité est très critique aujourd'hui (... ) Est-ce qu'on doit continuer à reculer ?

Le ministre est venu pour nous reculer ou pour d'abord pérenniser les acquis et ajouter ? C'est à ça que nous voulons l'amener, avoir un tableau de bord. Un tableau qui fait d'abord un état des lieux des existants et marquer des nouveaux pas pour améliorer la desserte en eau potable et électricité sur toute l'étendue du territoire national », a déclaré le sénateur à la lecture de sa question orale avec débat.

Dans sa réplique, le ministre des Ressources hydrauliques et Electricité s'est voulu rassurant, préférant surfer sur la donne d'apaisement. Pour lui, la mauvaise passe que traverse actuellement les deux entreprises publiques est circonstancielle et est étroitement liée par la basse conjoncture du moment caractérisée par l'avènement de la covid-19. Il y a également, a-t-il ajouté, les recettes nationales qui ne suivent pas les dépenses.

«Le problème sera réglé, l'eau et l'électricité seront toujours, nous allons passer les fêtes avec les robinets qui coulent à flots et avec l'électricité », a-t-il indiqué, minimisant de ce fait l'impact des difficultés de trésorerie et de la vétustité des équipements. Evoquant la récente réunion qu'il a eue avec le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba en présence des directeurs généraux de la Régideso et de la Snél, le ministre Hyppolite Mutombo a indiqué que quelques pistes de solution ont été scrutées afin de résoudre définitivement les difficultés de production d'énergie et d'eau à Kinshasa.

Toutefois, nonobstant les assurances du ministre, l'auteur de la question orale avec débat, autant que plusieurs de ses collègues qui se sont relayés à la tribune, s'est dit non convaincu par les explications leur fournies. Avec le soutien de ses pairs, le sénateur Hyppolite Mutombo a, séance tenante, pris l'option de transformer son initiative en une interpellation du ministre.