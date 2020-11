Afrique: Lutte contre le diabète - L'ONU et l'OMS invitent les Etats à mettre sur pied des politiques efficaces

Dans l'idée de susciter l'adoption par les Etats des mesures efficaces de surveillance, de prévention et de lutte contre le diabète, la communauté internationale a célèbré, ce 14 novembre, la journé mondiale de lutte contre le diabète.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'ONU, cette journée commémorée sur le thème « Le personnel infirmier et le diabète » donne l'occasion aux gouvernements ainsi qu'aux autorités ayant la charge des questions de santé de lancer les campagnes de sensibilisation au rôle crucial que le personnel infirmier doit jouer pour soutenir les personnes atteintes de diabète ainsi que leur prise en charge.

Invitant les Etats à une action concertée pour contrer la maladie et ses complications, en particulier ceux des pays à revenu faible et intermédiaire, l'ONU a précisé qu'elle encourage les États membres à élaborer des politiques nationales de prévention et de traitement du diabète et de prise en charge des malades qui soient compatibles avec le développement durable de leurs systèmes de soins, tout en tenant compte des objectifs de développement convenus à l'échelle internationale.

Le diabète, une cause majeure de cécité, d'accidents cardiaques

Parlant des méfaits de cette maladie, les organisations onusiennes ont souligné qu'elle est l'une des causes majeures de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputation des membres inférieurs. Pour ce faire, il est capital d'avoir un régime alimentaire sain, une activité physique, de prendre des médicaments, de faire un dépistage à temps et régulier. Cela permettra de traiter le diabète et d'éviter de retarder les conséquences qu'il peut avoir.

« Le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, notamment l'hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Ainsi, Il en résulte une concentration accrue de glucose dans le sang occasionnant l'hyperglycémie », a précisé l'OMS tout en déplorant le fait que le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980. Et, la prévalence de la maladie augmente dans le monde entier, surtout dans les pays sous-développés. Les causes de cette hausse s'expliquent en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids, notamment une augmentation de l'obésité et de la sédentarité.

Les types de diabète et statistiques de décès causés par la maladie

Selon l'OMS, il y a le diabète de type1 qui se caractérise par une production d'insuline insuffisante, le diabète de type 2 résultant de l'utilisation inadéquate de l'insuline par l'organisme. Il est souvent la conséquence d'un excès pondéral et de l'inactivité physique et il y a également le diabète gestationnel caractérisé par l'hyperglycémie qui est détectée pendant la grossesse.

En ce qui concerne les statistiques de la maladie, les institutions onusiennes ont relevé qu'en 2014, 8,5 % des adultes de 18 ans et plus étaient atteints de diabète. En 2016, le diabète a directement provoqué environ un million de décès, tandis que l'hyperglycémie a entraîné deux millions de décès en 2012.

Par ailleurs, entre 2000 et 2016, la mortalité prématurée attribuable au diabète a augmenté de 5 %. Alors que dans les pays à revenu élevé, le taux de mortalité prématurée imputable à la maladie a baissé de 2000 à 2010 mais il a augmenté de 2010 à 2016.

« La probabilité de mourir de l'un des quatre principaux types de maladies non transmissibles telle que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les affections respiratoires chroniques ou diabète entre 30 ans et 70 ans a baissé de 18 % à l'échelle mondiale entre 2000 et 2016 », a indiqué l'OMS.

Notons que la Journée mondiale du diabète a vu le jour en 1991 à l'initiative de la Féderation internationale du diabète et de l'OMS. Elle est célébrée chaque année le 14 novembre, date d'anniversaire du médecin et scientifique canadien Frederick Banting (1891-1941), qui avait découvert l'insuline.