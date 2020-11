Egypte: Nouvelle découverte archéologique à Saqqara groupant plus de 100 cercueils fermés de la basse époque et 40 statues

Le ministre des Antiquités et du Tourisme Khaled El-Anany a annoncé que la mission archéologique égyptienne avait découvert plus de 100 cercueils fermés datant de la basse époque de la XXVIe dynastie égyptienne, en sus de 40 statues de divinités et de masques colorées et dorées provenant de 3 puits.

M. El-Anany a tenu ces propos lors d'une conférence de presse ce samedi pour annoncer les détails de la plus grande découverte archéologique dans la zone archéologique de Saqqara, en présence du gouverneur de Guizeh, Ahmed Rached et d'un nombre d'ambassadeurs des pays étrangers, de chefs des missions archéologiques étrangères opérant en Egypte et d'une élite d'artistes et de médias locaux et mondiaux.

Ces découvertes archéologiques seront transférées vers le musée égyptien à Tahrir pour célébrer le 118 anniversaire de sa fondation, le grand musée égyptien et le musée de la civilisation égyptienne à el-Fostate, a-t-il fait savoir.