Egypte: Le Président Al-Sissi suit les projets routiers au Caire et à Gizeh

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, M. le Président a suivi aujourd'hui la mise en œuvre du plan global pour la réhabilitation et le développement de l'entourage du Grand Musée Ėgyptien au gouvernorat de Gizeh. Ainsi que les liens avec la zone des pyramides, l'élargissement de la route d'Al-Wahat, et le développement de ses intersections avec les autres axes principaux.

De même, SE a inspecté l'axe de Road Al-Farag, passant par celui de Tahya-Masr qui lie entre l'est et l'ouest du Caire, outre le développement du nouveau axe d'Al-Matareya, qui commençe dès la place d'Ebn Al-Hakam pour lier entre les quartiers de l'est du Caire et les autres quartiers.

M. le Président a également inspecté l'axe d'Al-Chahid à l'est du Caire et la place de Mohamed Zaki, ainsi que les routes et les ponts à Madinet Nasr et à Heliopolis.

SE M. le Président a parlé avec les responsables et les ouvriers dans ces sites, afin de suivre la situation exécutive des travaux constructifs, en s'engageant à respecter les calendriers précis pour terminer ces projets. Ils visent à développer les axes routiers, afin de faciliter le mouvement et la circulation entre les quartiers cairotes, ainsi qu'entre le Caire et les autres gouvernorats .

De son côté, M. le Président Al-Sissi a insisté sur les procédures préventives contre Coronavirus, surtout en hiver et avec le commencement de la 2ème vague du Covid-19, afin de protéger tous ceux qui travaillent dans ces sites.