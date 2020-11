Algérie: Le Secrétaire général nomme Mme Khalida Bouzar, de l'Algérie, Sous-Secrétaire générale et Directrice du Bureau régional pour les États arabes du PNUD

communiqué de presse

New York — - Le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Khalida Bouzar, de l'Algérie, en tant que Sous-Secrétaire générale et Directrice du Bureau régional pour les États arabes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Mme Bouzar succède à M. Mourad Wahba, de l'Égypte, qui est actuellement Administrateur associé par intérim au PNUD, et à Mme Sarah Poole, des États-Unis, qui est actuellement responsable du Bureau régional pour les États arabes.

Mme Bouzar est Directrice régionale pour le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe du Fonds international de développement agricole (FIDA) depuis 2012, où elle a mis en place et dirigé des programmes et des opérations à grande échelle. Elle apporte plus de 35 ans d'expérience en matière de leadership aux niveaux international et national, dont 25 ans au sein du système des Nations Unies.

Son parcours universitaire, son expertise technique, sa carrière et ses intérêts couvrent un large éventail de questions de développement, notamment le développement durable, le développement rural, l'environnement, les changements climatiques, la migration, l'économie et l'industrie, en grande partie dans des contextes précaires et de conflit. Mme Bouzar a une connaissance approfondie de la région des États arabes, ainsi que des activités de l'ONU et de ses institutions spécialisées aux niveaux mondial, régional et national, qu'il s'agisse des politiques, des programmes et de la gestion et des opérations.

Elle est titulaire d'un doctorat en sciences de l'Université des sciences, Pierre et Marie Curie de Paris, et parle anglais, arabe et français.

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies