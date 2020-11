Cote d'Ivoire: Infrastructures sportives - Le Félicia aura un nouveau visage dans 18 mois

La journée du vendredi 13 novembre restera dans les annales du sport ivoirien. Attendu depuis plusieurs mois, le lancement officiel des travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouet Boigny a été effectué hier. Une cérémonie spéciale a été organisée à cette occasion au parking du stade par le ministère des sports et l'Office national des sports (Ons), en présence de plusieurs membres du gouvernement et autorités sportives de la Côte d'Ivoire.

Une cérémonie sobre qui a permis à la directrice de l'Ons, Madame Koné Mariame Yoda, le ministre des sports, Paulin Danho et aux responsables de l'entreprise retenue pour la réalisation des travaux de non seulement réaffirmer la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de réussir le pari de l'organisation de la Can 2023, mais également de donner les détails techniques de ce à quoi ressemblera ce stade dans un an et demi.

Le ministre des sports a expliqué d'entrée aux sportifs les raisons ayant retardé le démarrage des travaux. La pandémie de la Covid-19, la procédure administrative pour l'attribution du marché, la période électorale, la recherche d'un stade de substitution sont entre autres raisons évoquées par le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire. Tous ces éléments étant désormais évacués, le gouvernement qui va investir plus de 300 milliards de F Cfa pour les infrastructures de la Can 2023, ne compte plus s'arrêter. « C'est désormais le temps de la sérénité, du travail et du sport qui rime avec le fair-play, la tolérance et la discipline », a indiqué le ministre Paulin Danho.

Il a encouragé et invité à l'abnégation tous les acteurs impliqués dans la reconstruction et la réhabilitation de ce chef d'œuvre qui permettra de rendre hommage à Félix Houphouët Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Pour ce qui est des détails techniques livrés par les responsables techniques de l'entreprise Mota Engil, il faut retenir que le stade actuel sera en grande partie détruit. Les composantes maintenues seront toutes modifiées et modernisées. Le stade sera entièrement couvert et toutes les places assises seront dotées de siège. La pelouse sera refaite ainsi que la piste d'athlétisme. Les vestiaires et les locaux existants seront également réhabilités selon les exigences de la Confédération africaine de football (Caf). L'extérieur du stade va également subir des travaux importants avec la construction d'un immeuble R+3 avec un sous-sol parking qui servira de nouveau siège pour l'Ons. Un héliport est également prévu.

L'ensemble des travaux tiendra sur un espace de 5,43 hectares pour un coût total estimé à plus de 65 milliards de F CFA. Le délai d'exécution des travaux, il faut le rappeler est de 18 mois