Afrique: Gare aux maladies zoonotiques !

Cette inquiétude sanitaire est soulevée par le constat que nous avons pu faire dans de nombreux ménages de nos villes où le rapprochement entre l'homme et les animaux dits domestiques prend de plus en plus d'ampleur.

Ce n'est pas toujours mauvais d'avoir des chiens, chats, lapins, chevaux et certains reptiles autour de soi comme compagnons, mais si la santé de ceux-ci n'est pas régulièrement suivie par un vétérinaire, ces animaux peuvent aussi être porteurs des pathologies dangereuses pour l'Homme.

Les animaux ont beau être nos amis, ils sont aussi vecteurs de maladies appelées zoonoses. Les pourcentages de l'Organisation mondiale de la santé estimeraient que 60% des maladies infectieuses et 75% des maladies émergentes décrites chez l'Homme sont d'origine animale. Ainsi donc, en cherchant à connaître certains de ces risques sanitaires qui en découlent de ce contact, nous avons pu ici et là glaner des vétérinaires et autres médecins généralistes.

Ces maladies comme la rage ou la toxoplasmose sont très connues et d'autres par contre sont moins connues alors qu'elles peuvent aussi être dangereuses pour l'Homme, surtout pour les catégories à risque que sont les bébés et enfants en bas âge. Ces animaux de compagnie, notamment chien, chat, lapin, cheval, pigeon, perroquet, pour ne citer que ceux-là, ne sont pas toujours sains quand ils sont autour de nous.

Cependant, quelques-unes de ces maladies zoonotiques peuvent être contractées par un contact cutané, à savoir caresse, bisous, par griffure et morsure, par ingestion d'éléments souillés et par inhalation. La teigne, par exemple, provoquée par un champignon microscopique peut être rencontrée chez tous les mammifères domestiques.

Quant à la morsure du chat, du chien ou du lapin, elle peut être à l'origine d'infections locales se traduisant par des suppurations, des cellulites ou des abcès. Elles sont dues à des germes présents dans la bouche des animaux souvent anaérobies. De la même façon des humains se contaminent par les urines de rongeurs qui sont domestiqués. La toxocarose est consécutive à l'ingestion accidentelle, par l'humain, d'œufs d'ascarides du chat et surtout du chien. De la manière plus anecdotique, certains virus grippaux peuvent se transmettre du chien ou du furet à l'Homme

Ce constat étant fait, il convient de respecter des notions d'hygiène de base quand on vit avec des animaux domestiques, car il est quand même incongru de voir des enfants et même des adultes caresser ces animaux sans précaution aucune de saisir après tout ce qui est ustensile, habit et autres affaires de la maison, encore que ces animaux sont appelés à posséder leurs cages appropriées.

Ceci étant dit, ces animaux domestiques ne devraient pas lécher nos enfants et évitons de les embrasser souvent. Des baignoires et piscines des humains ne sont pas à mélanger avec ces bêtes. Prenons donc soin de désinfecter régulièrement notre environnement, si nous avons des animaux domestiques dans nos ménages.