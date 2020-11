Congo-Brazzaville: Publication - Le mouvement citoyen APA promeut l'ouvrage « Discours sur un Congo en chantier »

L'Alliance des peuples d'Alima (APA) entend vulgariser le livre «Discours sur un Congo en chantier» de Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du territoire et des Grands travaux. Cette oeuvre est un répertoire des infrastructures essentielles construites sous le président Denis Sassou N'Guesso, dans le processus du développement socio-économique de la République du Congo.

L'Alliance des peuples d'Alima, une jeune association à caractère socio-culturel, vient de lancer à Brazzaville, le 12 novembre, une campagne de vulgarisation de l'ouvrage dédié aux grands travaux, en remettant un lot à l'Association pour la recherche, l'analyse des faits sociaux et de l'environnement (ARAFSE). Selon le président de l'APA, Ange Mwene Lebongui, cette activité scelle le lien de partenariat entre les deux organisations désormais engagées à militer pour la même cause.

Ange Mwene Lebongui assure que l'association APA est apolitique, qu'elle milite pour la consolidation des infrastructures réalisées par l'État. « Cet ouvrage aujourd'hui renseigne sur la politique du chef de l'Etat. L'ouvrage publié en juin 2018 a un intérêt pour la nation congolaise tout entière, voilà pour la particularité de ce livre. Nous avons pensé qu'il fallait être ensemble avec une structure spécialisée dans l'analyse documentaire pour expliquer aujourd'hui à la population congolaise l'intérêt de cet ouvrage pour notre nation », a-t- il estimé.

C'est le même engagement pris par l'association partenaire. « À travers ce partenariat l'ARAFSE s'engage à faire une analyse approfondie dudit ouvrage pour bien faire sa promotion sur l'échiquier national et international. Ils nous ont demandé de faire cette analyse afin de leur produire un document approprié en vue de contribuer à la promotion du livre sur le discours sur un Congo scientifique », a confié Dieudonné Kosso, le président de l'ARAFSE.

Il faut rappeler que le Congo a initié en 2004 un vaste programme de municipalisation accélérée pour se doter d'infrastructures modernes, dont l'objectif est non seulement d'interconnecter les chefs-lieux à leurs sous-préfectures, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des populations. Ces chantiers réalisés en douze années consécutives, l'objet du livre de Jean-Jacques Bouya, ont permis une transfiguration profonde du pays et un bond en avant au point de corriger le déficit infrastructurel qui existait entre les deux principales villes et l'hinterland.

Le pays qui ne disposait autrefois pas assez d'infrastructures routières, aéroportuaires et même énergétiques s'est vu s'ouvrir sur soi-même et sur le reste du monde. Cela s'est traduit par la construction notamment des routes interdépartementales et celles dites d'intérêt sous-régionale. A cela s'ajoutent huit aéroports dont trois à vocation internationale (Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo).