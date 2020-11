Angola/Congo-Kinshasa: Elim CAN 2021 - Quel onze de départ Christian Nsengi pour face à l'Angola ?

Les Léopards de la RDC affrontent les Palancas Negras de l'Angola ce samedi pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires à la CAN 2021.

Une rencontre décisive pour Christian Nsengi Biembe qui a l'obligation des résultats afin de faire oublier au nombreux Congolais les mauvais moments passés pendant le stage récent au Maroc. Rester concentré, solide derrière et lucide devant le but, ce serait peut-être la clé du succès pour Christian Nsengi car après six matches joués, il affiche un bilan mitigé de quatre nuls et deux défaites. Une victoire redonnerait le sourire à tout le peuple congolais.

Avec la pression de mieux faire pour rester en vie dans ces éliminatoires de la CAN 2021, la RDC affronte l'Angola ce samedi au stade des martyrs. Les Léopards sont conscients de leur retard et voudraient absolument se rattraper. Christian Nsengi sera ainsi le maître à jouer du rattrapage, lui qui court toujours après sa première victoire en matchs officiels avec la RDC. Des choix techniques et tactiques seront pour beaucoup.

Voici à quoi va ressembler le Onze de départ de Christian Nsengi :

Gardien : Joël Kiassumbua

Défenseurs : Marcel Tisserand, Chancel Mbemba, Djos Issama Mpeko, Glody Ngonda.

Milieux de terrain : Yannick Bangala, Samy Moutoussamy, Fabrice Ngoma, Neeskens Kebano.

Attaquants : Ben Malango, Yannick Bolasie.