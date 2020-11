Maroc/Centrafrique: Elim CAN 2021 - Feddal - « Ce but qu'on a encaissé aurait pu nous compliquer la tâche »

Le Maroc a logiquement récupéré sa place au sommet du groupe E des éliminatoires de la CAN 2021, vendredi, à l'issue de son large succès face à la République de Centrafrique (4-1). Une rencontre qui a vu le milieu de Chelsea Hakim Ziyech briller de mille feux, lui qui a été impliqué sur les 4 buts de la sélection.

Pour son retour en sélection, Zouhair Feddal était titulaire ce vendredi soir à Casablanca. A l'issue de la rencontre, le défenseur central des Lions de l'Atlas a déclaré que l'équipe a bien géré le match malgré le but encaissé dû à une erreur défensive de l'axe central.

« On a un peu compliqué le match car il avait bien commencé pour nous avec l'ouverture du score dès les premières minutes, a expliqué Feddal, dans des propos relayés par le site lions de l'atlas. Ce but qu'on a encaissé aurait pu nous compliquer la tâche. » Et d'ajouter: « En deuxième période, on ne doit pas se relâcher surtout au niveau de la concentration pour éviter de donner des occasions de buts à l'adversaire ».

Porté par un duo Hakim Ziyech-Achraf Hakimi qui symbolise sa qualité, le Maroc a nettement pris le meilleur sur la Centrafrique (4-1), vendredi à Casablanca. Les individualités du groupe de Vahid Halilhodzic lui ont permis de faire respecter la logique mais surtout de prendre la tête du groupe E des éliminatoires de la CAN 2021. Après ce succès acquis à Casablanca et avant le match retour contre l'ancien leader de la poule, les Marocains ne sont plus qu'à trois points d'une qualification pour le rendez-vous continental prévu en janvier 2022 au Cameroun.