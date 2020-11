Maroc: Vahid Halilhodzic veut être le 1er qualifié pour la CAN 2021

Le Maroc a pu compter sur un Hakim Ziyech bien inspiré, vendredi, lors du duel face à la Centrafrique (4-1), comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Les Lions de l'Atlas ont vaincu la Centrafrique (4-1), ce vendredi 13 novembre au Complexe Mohammed V, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Peu inquiétés les Lions ont profités de la très bonne forme de Hakim Ziyech. Les buts des Lions de l'Atlas ont été inscrits par Achraf Hakimi (10è), Hakim Ziyech, auteur d'un doublé (30è sur Pen, 33è) et Zakaria Aboukhlal (63è), alors que l'unique but centrafricain a été l'oeuvre de Louis Mafuta (25è).

Malgré le but encaissé à la 25è minute et les quelques approximations défensives, Vahid Halilhodzic félicite ses joueurs pour la victoire.

« On a été un peu déstabilisé (après le but de l'égalisation) mais on s'est repris très rapidement et cette victoire (4-1) est tout à fait méritée pour mon équipe que je félicite, » a déclaré le sélectionneur à l'issue du match dans des propos relayés par le site lions de l'Atlas.

Pour le prochain match à Douala, Vahid Halilhodzic espère « chercher une victoire qui va nous donner la possibilité de terminer premier qualifié du groupe pour la prochaine CAN, » a-t-il ajouté.

Les hommes de Vahid Halilhodzic prennent ainsi la tête du groupe E des éliminatoires de la CAN 2021 devant la Mauritanie.