Madagascar: Semaine de l'unité - Chrétiens et musulmans main dans la main

Dans le cadre de la semaine de l'unité des Musulmans du monde entier, une conférence-débat a été organisée par la communauté Musulmane hier matin à la salle de réunion de l'hôtel Corazon à Amboaboaka.

Le thème était axé sur le prophète Mouhammad (swaa) ou Muhammad, le père de l'Islam. Pour prouver que les Islamistes et les Chrétiens font bon ménage et peuvent cohabiter dans la paix et en frère, des chefs religieux des églises chrétiennes de Mahajanga étaient invités à cette conférence.

« Le prophète Mouhammad reconnaît les enseignements de Jésus-Christ, sa Sainteté et son Renom ainsi que sa célébrité. Notre Prophète a laissé un enseignement de respecter la foi d'autrui et la non violence. Nous pouvons vivre ensemble dans l'harmonie et dans la fraternité et la paix avec les chrétiens et à preuve la présence des révérends et pasteurs de la FLM et EEM et d'autres églises de Mahajanga. Le plus grand miracle réalisé par Mohammad (swaa) est le livre saint Coran mais il a réalisé plus de deux milles miracles par ces écritures », a expliqué l'oustad Badroudine.

« Pour connaître le Prophète Mouhammad, il faut regarder la façon de vivre et d'agir d'un musulman et non pas le juger sans le connaître. Nous sommes frère par le biais d'Abraham et dans notre prière cinq fois par jour, nous prions également pour les Chrétiens en tant que descendants d'Abraham. Les images véhiculées par les médias à l'étranger ne peuvent pas traduire le modèle d'un véritable musulman », a précisé Rabesa Zafera Antoine, un enseignant et chercheur membre de la communauté islamiste à Mahajanga.

Conférence

Le Directeur de l'Université Internationale de Mustapha de l'Océan Indien (Maurice, Madagascar, et Comores), le Directeur régional de l'Institut Islamique de Madagascar ainsi que la Congrégation Khoja Djamat Mahajanga étaient présents à cette conférence ainsi que les représentants des églises chrétiennes de la FLM et EEM entre autres.

La célébration de la semaine de l'Unité ou « Maholid ou Majliss » s'achèvera dimanche à la mosquée mais ce jour, une distribution de repas sera effectuée aux plus démunis.