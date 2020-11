Madagascar: Dévelopement - Les actions du PNUD passées en revue

Continuité. C'est en ce sens que le programme des Nations unies pour le développement vient de réaliser un état des lieux sur les actions qu'il a effectuées dans la grande île, hier et avant-hier au Novotel Alarobia en collaboration avec le ministère de l'Économie et des finances.

L'accent a été particulièrement mis sur les impacts du contexte de pandémie durant ces deux jours. Notamment l'élaboration d'un modèle d'analyse économique DSgE (Dynamic Stochastic general Equilibrium) permettant la prévision et l'évaluation des impacts des chocs dont la Covid-19 sur l'économie de Madagascar, et pour l'élaboration du plan de mitigation du secteur privé sur la Covid-19, et du plan multisectoriel d'urgence du gouvernement en réponse à la Covid-19.

« Beaucoup de Malgaches attendent des impacts de nos actions surtout en contexte postpandémique et d'adaptation à la présence de la Covid-19 et post. Ils ont soif de changement, d'impacts des grands discours, ils ont besoin de coups de pouce, d'orientation, de conseils, d'accompagnement et de soutien pour pouvoir améliorer leur vie et renforcer leur résilience aux différents chocs. » a soutenu Natasha van Rijn, nouvelle Représentante résidente du PNUD.

Une façon pour cette responsable d'annoncer que le PNUD reste engagé pour soutenir les efforts de développement et l'émergence du pays. En attendant la finalisation du nouveau cadre de travail conjoint aligné au programme de développement du pays et à la politique générale de l'État d'ici juin 2021.