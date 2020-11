Sénégal: Pr. Magueye Kassé, Enseignant-Chercheur - «Plusieurs aspects de Sembène Ousmane et son œuvre restes incompris»

Sembène Ousmane est décédé il y'a treize ans. Mais ses œuvres, cinquantenaires pour plusieurs, restent toujours d'actualité tant elles sont cousues avec dextérité de la vérité sociale.

Dans le monde, particulièrement en Afrique qu'il a extraordinairement marquée pour l'avoir honorablement défendue, il est encore célébré. Pr. Maguèye Kassé, un de ses plus proches et spécialiste de son œuvre, estime cependant que l'hommage demeure défaillant. Il considère que plusieurs aspects de l'homme et de son propos restent incompris, sans compter qu'on viole quelque peu sa mémoire dans son pays.

C'est un Pr. Maguèye Kassé fidèle à ses ondes qui nous reçoit dans ses appartements, cet après-midi de mercredi. Ce sont de berçantes sonorités de jazz qui accueillent dès le seuil, d'un Cd tiré des centaines d'autres qui remplissent des étagères du salon de séjour à côté d'un conséquent lot de bouquins. Coiffé d'un chapeau noir épinglé d'une plume sur le flanc et d'un ensemble lin demi-saison de couleur tabac, le maître nargue la canicule du moment. La table du salon est bordée d'ouvrages sur Sembène Ousmane. Ce dernier, romancier majeur et cinéaste glorieux, constitue le thème du jour. Bien que le connaissant fort bien pour avoir étudié son propos artistique et été un intime, Pr. Kassé garde la prudence de «présenter des sources et références pour ne pas raconter des histoires». L'honnêteté intellectuelle et d'universitaire l'y contraint.

En plein dans l'entrevue il nous montrera d'ailleurs, toujours pour étayer, le synopsis du dernier travail de Sembène non encore réalisé,«Samory». «Si je meurs sans avoir réalisé «Samory», je vous autorise à écrire qu'Ousmane Sembène a raté sa vie», en avait dit l'auteur. Ce sont deux polycopies dactylographiées de 697 et de 693 pages que «peu de personnes possèdent». Le génie de Sembene trace à travers ces lignes le schéma de la vaste fresque épique de Samory Touré dont le territoire couvrait presque l'Afrique de l'Ouest. «J'ai souvent trouvé dans le bureau de Sembène, avant qu'il ne déménage à Sorano, le casting du film. Il y avait les personnages qui allaient les jouer, les dessins des guerriers de sofas (les guerriers de Samory), les costumes, etc. Il a lu tout ce que Yves Person, les Français et les traditions orales ont écrit et dit sur Samory Touré, et avaient ensuite travaillé comme Akira Kurosawa (réalisateur japonais). Il allait faire un film qui allait ressortir tous les aspects et réalités des cultures ouest-africaines soudanaises. Malheureusement, aucun chef d'Etat n'a voulu financer ce chef-d'œuvre», se désole Pr. Kassé.

Le ton du Pr. Maguèye Kassé montre sa passion du sujet Sembène Ousmane. Une admiration et une sympathie somme toute cohérentes pour «l'aîné des anciens», comme on surnommait Sembène, fils de Lébous né en 1923 à Ziguinchor, conquérant du monde par le verbe et l'image. Sembène, cet autodidacte qui s'est fait virer de l'école après avoir giflé son directeur d'école et a ensuite séduit le monde par sa maestria et sa finesse dialectique au service de la lutte sociale et de la libération des consciences africaines. Pr. Maguèye Kassé, auteur de plusieurs monographies et articles scientifiques sur le sujet, explique ces dispositions par «l'appartenance de Sembène Ousmane à une admirable génération». Une génération de gens dont les activités ont commencé avec la démystification du colon européen pour avoir partagé avec lui les tranchées en fumée et constaté sa vulnérabilité qui était jusque-là utopique.

SEMBENE, UN DISCOURS ENGAGE ET AFRICAIN

Dès la sortie de la Seconde guerre mondiale, le mouvement ouvrier s'était déjà illustré, avec Lamine Senghor parmi les figures, pour réclamer l'indépendance de l'Afrique. «Si Sembène a écrit en 1955 «Le Docker noir», ce n'est pas seulement un hymne aux travailleurs du port de Marseille dont il faisait partie, c'est aussi un clin d'œil à la formation qu'il a reçue à la Confédération générale du travail (Cgt) et au Parti communiste français (Pcf)», fait observer le Pr. Kassé, lui-même imbibé des pensées communistes. Le roman «Les Bouts de bois de Dieu» (1960) est un prolongement, poursuit l'enseignant, car il expose la lutte pour l'amélioration des conditions des travailleurs, en particulier des ouvriers, qui va être «sa problématique». C'est la même suite qui s'impose quand il produit «L'Harmattan» (1964), en référence au Parti africain de l'indépendance (Pai)auquel il a appartenu et qui vit affluer une bonne partie de l'intelligentsia africaine.

«Ousmane Sembène se réclame de la classe ouvrière et du communisme. Il ne l'a jamais nié. C'est son combat idéologique dès le départ et Sembène est toujours resté un écrivain engagé. C'est un aspect que la critique d'aujourd'hui occulter», marque Pr. Kassé pour s'en désoler, tempe veineuse et gestuelle indignée. Si cette idée que dénonce l'universitaire est restée encore ancrée et prospère, c'est que le néolibéralisme, avec son système de domination, s'est bien imposé sous les tropiques. Un système d'aliénation dont «Léopold S. Senghor était le parfait symbole». Notre hôte précise par-là qu'Ousmane Sembène n'en a pas eu intuitu personæ après Senghor, mais plutôt à ce symbole-là. Ce fait a présidé, dans son film «Xala» (1974), à la caricature de Senghor à travers le personnage de Mamadou Makhourédia Gueye dans le rôle du président de la Chambre de commerce dont la ressemblance est trop peu dissimulable. «La scène de la prise de la Chambre montre comment le peuple est tenu à l'écart de l'indépendance. C'est un peuple qui chante, danse mais ce sont les autres en tenues locales qui viennent déposer le buste de Marianne. La foule reste tenue en respect, quand les mêmes qui étaient rentrés ressortent en parfaits assimilés. C'est toute l'image du néocolonialisme», critique le président de l'Association Sembène Ousmane, qui soutient que «l'homme à la pipe» était autant proche de Thomas Sankara, de Mandela que d'autres illustres leaders politiques et d'opinion progressistes de son époque.

Cet engagement contre le système, qu'il voulait toujours africain et non jamais seulement sénégalais, a justement mené Sembène vers la cinématographie pour mieux exciter les sensibilités des masses et expliquer les corruptions de l'ordre. Cela explique les réceptions et les succès différents du roman(1965) et du film (1968) «Le Mandat», œuvre qui dénonce une société trop corrosive aux premières heures de l'ère postcoloniale. Pr. Maguèye Kassé peint Sembène comme un patrimoine sénégalais qui a défendu l'Afrique par l'image et les lettres pour un beau et meilleur sort, dans une alchimie artistique sans pareille. C'est ainsi qu'il trouve anormal, insensé et impertinent le transfert des archives de Ousmane Sembène à l'Indiana University.

LE SCANDALE DU TRANSFERT DES ŒUVRES DE SEMBENE

De l'avis du Pr. Kassé, c'est «une négligence coupable». L'inspecteur de l'éducation nationale s'étrangle qu'on puisse parler d'accessibilité à tous les chercheurs des archives qui vont être numérisées et disponibles sur le site web de l'Indiana University. Selon lui, le problème ne se trouve aucunement là, mais plutôt en le fait «de savoir ce que contiennent ces archives». Pour simple preuve, Pr. Kassé nous montre des photos d'Ousmane Sembène dans l'intimité des appartements où nous réalisons l'entretien, lesquelles il révèle avoir trouvées les copies dans les archives d'Indiana University sans qu'on en ait fourni les légendes ou le contexte historique. Il indique que c'est le même cas avec la plupart des œuvres en question, ce qui corrompt effectivement le sens du transfert et de l'archivage en soi. Ensuite, il considère que l'Etat du Sénégal, depuis le président Me Abdoulaye Wade, aurait dû acheter «Galle ceddo» (la maison de Sembène) pour en faire un musée qu'il versera dans le patrimoine de l'Etat, en donnant à ses héritiers tout ce qu'ils auront demandé.

«Les archives de Sembène ont coûté 670 millions de FCfa, que ses trois enfants se sont partagés. L'Etat sénégalais aurait pu mettre le double», s'émeut Pr. Kassé, qui indique deux tentatives ont été déjà eu lieu avec l'Université de Columbia (États-Unis) et une autre en Afrique du Sud. De toute façon, précise-t-il, toutes auraient violé, comme elle a du reste été violée avec le transfert à l'Indiana University, la loi no 2006-19 en ses articles 17, 18 et 19. Ses dispositions édictent que la sortie du territoire national de toute archive privée est soumise à l'autorisation préalable du directeur des Archives du Sénégal après avis du comité technique permanent du Conseil supérieur des archives lorsqu'elles ont un caractère national ou historique reconnu.

«Qui ne reconnaît pas Sembène? En plus, en 2006, avec Samba Diabaré Samb l'Etat l'élevé au titre de Trésor humain vivant ; ce qui l'inscrit donc au patrimoine national. L'Etat a simplement violé la loi», fait constater Pr. Kassé, qui ajoute avoir joint la directrice des Archives nationales qui lui avait affirmé ne pas être consultée. «Tout ceci, sans parler des dessous sordides surtout liés à l'argent. Sembène est un monument. On ne peut pas s'imaginer vendre le Palais de la République. Un monument, on le conserve», s'offusque le commissaire général du Dak'art 2008.

«SEMBENE N'AURAIT PAS AIME»

Beaucoup ont été surpris de ne pas voir Pr. Maguèye Kassé participer à la quatrième édition de l'évènement «Sembène à travers l'Afrique» (19 au 25 octobre 2020). L'intéressé répond : «J'ai été sollicité. Mais je n'y ai pas participé pour des raisons personnelles». Le Pr. Maguèye Kassé dit ne pas être convaincu par le film «Sembène !», programmé pour les projections virtuelles et réalisé par l'organisateur Samba Gadjigo, ni par ce qu'il sous-entend. «Ce documentaire n'est pas à la gloire de Sembène mais plutôt de celui qui a fait le film», pense Pr. Kassé, qui ajoute que l'œuvre ne correspond même pas à ce qui est attendu d'un documentaire, ni d'une approche cinématographique. Et puis, soulève-t-il au chapitre du hic majeur, le film évoque une controverse, le camp de Thiaroye, sans n'aucunement respecter la triangulation.

«Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais quand on se sert d'un médium comme le cinéma pour montrer un fait aussi historique que le massacre en 1944 de tirailleurs sénégalais au camp de Thiaroye, il faut avoir un synopsis digne de confiance», rectifie le professeur spécialiste en langues et civilisations germaniques. Ce dernier regrette qu'on donne la parole à des personnes qui n'ont pas fait d'enquête, pour reprendre Mao Tsé-Toung. «Je peux vous dire avec plus ou moins d'exactitude les informations sur ces massacres allemands parce que j'ai fait des recherches, animé des conférences internationales et même visité des camps de concentration en Allemagne. J'ai deux étages de documents sur le sujet ici chez moi. Quand Sembene les met en film, c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas apprécier le film de Sembène si on ne connaît pas», détermine Pr. Kassé.

Il apprend que Sembène Ousmane a fait partie des communistes qui se sont couchés sur le rail pour empêcher les trains de partir en Algérie pour la guerre. Évènement majeur, entre bien d'autres qui sont saillants, que le réalisateur occulte. «Sembène n'aurait pas aimé ce film. C'est ma conviction», partage «l'ami et proche», qui admet toutefois que l'œuvre de Sembène ne pourrait se circonscrire dans un film. Il dit qu'il faut toujours d'autres relectures pour saisir une œuvre de Sembène, tant elle porte d'énigmes et de messages qui se cachent dans les détails et résistent tout autant qu'ils s'adressent à tous les contextes.