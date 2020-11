Sénégal: Des manœuvres militaires dans l'Est du pays, à partir de vendredi (DIRPA)

Dakar — L'armée de terre sénégalaise lance à partir de vendredi dans l'Est du pays une manœuvre nationale d'une semaine visant à améliorer l'intégration des forces de défense et de sécurité dans la planification, le soutien et la conduite d'opérations asymétriques, a annoncé la Direction des relations publiques des armées (DIRPA).

La manœuvre nationale dénommé "Falémé 20", sera conduite par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Fulgence Ndour, directeur de la manœuvre, rapporte un communiqué parvenu à l'APS.

Cet exercice militaire verra la participation des armées, de la gendarmerie nationale, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la Police nationale et des acteurs impliquées dans la gestion des questions transfrontalières, indique la source.

La DIRPA souligne qu'en plus du renforcement des capacités des unités participantes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, cette activité vise à améliorer l'intégration des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la planification, du soutien et de la conduite d'opérations asymétriques.

La manœuvre se déroulera avec l'engagement des unités de la zone militaire n° 4 suivi ultérieurement des unités extérieures, fait-on savoir.