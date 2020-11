Soudan: Daglo reçoit une délégation du Soudan du Sud aux célébrations de la paix

Khartoum — Le premier vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo, a reçu samedi dans sa résidence à Khartoum la délégation de l'État du Soudan du Sud, dirigée par le vice-président, Hussein Abdul-Bagi, pour participer aux célébrations de paix.

La délégation comprenait le conseiller du président du Soudan du Sud et président du comité de médiation du sud, Tut Gulwak, et un certain nombre de ministres et de hauts fonctionnaires du gouvernement du Soudan du Sud.

Le conseiller Tut Gulwak a déclaré, lors du banquet donné par le premier vice-président du Conseil de souveraineté de transition en l'honneur de recevoir la délégation, que leur visite s'inscrit dans le cadre des dispositions en cours pour la célébration de la paix dimanche à Khartoum.

Il a salué les efforts du premier vice-président pour instaurer la paix dans l'État du Soudan du Sud et sa préoccupation face à la mise en œuvre de l'accord de paix, soulignant que l'accord de paix est une grande réussite pour le Soudan et pour toutes les personnes touchées dans les camps de déplacés du Nil Bleu, du Darfour, du Sud-Kordofan et autres régions.

Il a déclaré que la République du Soudan du Sud cherche des relations solides et stratégiques avec le Soudan, indiquant que les responsables du Soudan du Sud discutent avec leurs frères au Soudan des problèmes économiques, des libertés et de la coopération dans le domaine de l'alimentation, dans le but de parvenir à la prospérité et progrès pour les deux pays.

Il a remercié le premier vice-président du Conseil de la souveraineté pour son accueil chaleureux et sa généreuse hospitalité à la délégation depuis leur arrivée à Khartoum vendredi.

La délégation du gouvernement sud-soudanais est arrivée à Khartoum vendredi soir dans le cadre des arrangements en cours pour célébrer dimanche l'arrivée des dirigeants des parties au processus de paix signataires de l'accord de paix de Juba pour le Soudan, à la Place de la Liberté à Khartoum.