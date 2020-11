Soudan: La réunion conjointe des comités techniques examine le budget général

Khartoum — La réunion conjointe des comités techniques des secteurs ministériels au sein du Conseil des ministres a passé en revue lors de leur réunion présidée par le secrétaire général du Conseil des ministres, Osman Hussein, les fondements et les règles du budget général pour l'exercice 2021 présentés par la sous-secrétaire du ministère des Finances et de la Planification économique Mme Amna Abbaker Abdul Rassoul.

Le budget 2021 vise à atteindre la stabilité économique de l'État, en tenant compte des exigences pour parvenir à une paix juste, globale et durable et à la réalisation des objectifs de développement durable 2030, ainsi qu'à atteindre des taux de croissance du produit intérieur brut.

Le budget vise également à réduire le pourcentage du déficit budgétaire général à l'intérieur de frontières sûres, à diversifier les sources de revenu national, et à coordonner les politiques financières et monétaires, réduire l'inflation et faire progresser le développement, ainsi que réduire l'impact des réformes économiques sur les groupes et segments vulnérables en fournissant des services d'éducation, de santé, de sécurité sociale et de soutien direct.

Les règles du budget de l'exercice 2021 comprenaient un ensemble de politiques financières, dont les plus importantes étaient les politiques de réforme des finances publiques, ainsi qu'un certain nombre d'orientations générales, notamment le respect des exigences du mandat du ministère des Finances en matière de fonds publics et la création et le renforcement de l'environnement institutionnel pour restaurer la croissance économique.

La réunion conjointe des comités techniques a recommandé la nécessité de mettre pleinement en œuvre le système unifié de trésorerie et d'accélérer l'approbation de la loi sur les investissements. Elle a également recommandé d'inclure toutes les observations mentionnées dans les fondements et les règles de préparation du budget général pour l'exercice 2021 AD