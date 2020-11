Congo-Brazzaville: Numérique - Wapicash nouvelle application de paiement mobile

Développée par les jeunes du réseau des incubateurs Yékolab, Wapicash Transfert est une solution visant à favoriser des transactions et des paiements par téléphonie mobile.

L'application Wapicash Transfert permet de collecter, cotiser, payer et envoyer de l'argent via le service mobile money. Innovation majeure, cette solution s'adresse aux grands publics, aux entreprises et aux organisateurs. « C'est un outil de travail et de gestion financière », a indiqué Max Bonbhel, concepteur de l'application le 13 novembre, lors de la présentation de cet outil.

A travers cette application, les entreprises pourront lancer de larges campagnes de recouvrements auprès des différents fournisseurs et clients via tous les moyens de paiement existants, notamment du mobile money à la carte bancaire grâce au service « Pay by link », outil phare de l'application.

Wapicash Transfert repose sur un partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile MTN, Airtel et Orange Money. « Désormais nous pourrons envoyer, recevoir de l'argent, payer nos factures et même faire nos achats avec nos mobiles money mais en interagissant avec un compte bancaire », a fait savoir Max Bonbhel

Disponible à Brazzaville, Kinshasa et en Europe, l'outil devient une réponse à la dématérialisation des échanges d'argent particulièrement en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Créée en 2018, la start up congolaise Wapicash a pour mission de proposer sans cesse de nouveaux modes de paiement et de gestion des flux financiers autour de l'Afrique, de contribuer à l'inclusion digitale et financière des populations africaines non bancarisées et de maintenir les liens entre la diaspora africaine et le continent. Elle a obtenu le titre prometteur de « projet innovant » par le label français French Tech et fait partie des réseaux incubateurs Yékolab, financés par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques.