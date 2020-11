Afrique: Les grands défis de Joe Biden

Elu finalement avec une marge plus grande que prévue et annoncée initialement, le nouveau locataire de la Maison-Blanche va pouvoir traduire en actes, dès son entrée dans le mythique Bureau ovale, les engagements qu'il a pris tout au long de la campagne électorale dont il vient de sortir vainqueur.

Mais, il lui faudra pour cela relever les trois grands défis que l'action pour le moins désordonnée de son prédécesseur a provoqués ces quatre dernières années.

En tête de ces défis figure, bien évidemment, la réintégration des Etats-Unis dans le programme de lutte contre le dérèglement climatique adopté par la communauté mondiale lors de la COP 21 qui s'est tenue à Paris en 2015. Promise par Joe Biden à ses électeurs qui ne cessaient de l'applaudir lorsqu'il l'évoquait dans ses meetings et rappelée dès la confirmation - encore officieuse - de sa victoire, cette réintégration ne sera pas aussi aisée qu'elle parait. Ceci parce que nombre d'Américains, influencés par les propos pour le moins négatifs de Donald Trump sur le sujet, n'ont toujours pas pris la mesure du danger que constitue la dérive environnementale planétaire dont nous subissons les premiers effets. Joe Biden va donc devoir s'engager à fond dans le processus qui permettra de rendre le peuple américain pleinement conscient de l'enjeu que constitue la protection de l'environnement pour lui-même comme pour l'ensemble de la planète.

En deuxième position des défis à relever par le nouveau président figurera la résolution des conflits qui menacent directement ou indirectement la paix mondiale. Avec, en tête de liste, la quête d'un accord multiforme avec la Chine dont la montée en puissance modifie de façon radicale l'équation stratégique mondiale et qui permettrait d'éviter la crise de grande ampleur qui se dessine depuis des mois autour de l'île de Taïwan, en mer de Chine méridionale et plus généralement dans la partie asiatique de l'Océan Pacifique. Avec, en tête de liste également, la reprise des relations avec l'Iran qui ont été rompues brutalement par Donald Trump et ont conduit les autorités de Téhéran à relancer le programme nucléaire qui inquiète au plus haut point l'Etat d'Israël mais également l'Arabie Saoudite et les nations du golfe Persique que le blocage du Détroit d'Ormuz plongerait dans une crise économique proprement ingérable.

En troisième place des défis auxquels Joe Biden va se trouver confronté dès son arrivée à la Maison-Blanche, le 20 janvier prochain, il convient d'inscrire la recherche d'un accord global sur la mondialisation, c'est-à-dire, la mise en place de règles internationales qui permettront d'éviter les affrontements commerciaux, industriels, financiers, monétaires que la politique de l'«America First » prônée et appliquée brutalement par Donald Trump était sur le point de générer. Ayant joué un rôle majeur dans la restauration de la paix au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et dans la mise en place d'une gouvernance internationale fondée sur la paix, la concorde entre les nations, le dialogue entre les gouvernants, les Etats-Unis peuvent, doivent même s'employer plus que jamais à faire baisser les tensions qui se dessinent à l'échelle planétaire, tensions que Donald Trump n'a pas cessé d'aggraver tout au long de son mandat.

Quitte à passer pour de doux rêveurs disons que l'entrée du président Joe Biden à la Maison- Blanche permet enfin d'espérer, de croire dans un avenir meilleur, plus sûr, plus serein.