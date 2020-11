Cameroun: Vincent Aboubakar - Quand le Camerounais demande du temps pour Danilo Pereira

Ancien coéquipier de Danilo Pereira au FC Porto, Vincent Aboubakar suit de loin les prestations du Portugais, prêté au Paris Saint-Germain avec option d'achat.

Alors que le joueur de 29 ans a, pour le moment, de la peine à convaincre avec le club francilien, l'international camerounais veut croire en lui malgré tout. Pour Aboubakar, il finirz par s'imposer.

« Ah, Danilo, mon capitaine ! J'ai beaucoup de respect pour lui. Pour le résumer, c'est un meneur d'hommes et un super bon mec. Il a une forte personnalité et n'est pas complexé. Il sait booster une équipe quand il y a besoin et peut avoir une grosse influence auprès de ses coéquipiers. Il mérite d'être au PSG. Il est international portugais et titulaire, quand même ! Il faut lui donner du temps et il peut amener un vrai plus s'il joue à son poste », a complimenté l'attaquant du Besiktas dans les colonnes du Parisien.

Danilo Pereira a été prêté au PSG avec une option d'achat de 16 millions d'euros.