Maroc: El Guerguarat - La toile célèbre l'opération salvatrice des FAR

Rabat — Les Marocains ont appris, vendredi, par la voie du communiqué du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, que le Maroc « a décidé d'agir dans le respect de ses attributions » face aux graves provocations des milices du « polisario » dans la zone tampon d'El Guerguarat au Sahara marocain et que les FAR ont mis en place un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes dans cette région.

Depuis, la toile marocaine est en plein mouvement. Les commentaires des citoyens, les réactions des médias, les déclarations des politiciens, le soutien de pays étrangers, la solidarité des célébrités et les messages d'encouragement aux FAR ont fortement alimenté les plateformes sociales.

Les Marocains ont, à l'unanimité, salué la décision du Royaume de rétablir l'ordre dans la zone tampon. « Au boulot !! Que le Tout-Puissant vous aide », commente un internaute. « Excellent, il est temps de mettre fin à cette mascarade », ajoute un deuxième.

L'ensemble des internautes accompagnent leurs réactions par les émoticônes du drapeau marocain et par la fameuse phrase « Vive le Roi Mohammed VI ! » exprimant ainsi leur patriotisme.

« Likées » et partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos des interventions des FAR ont déclenché un vaste élan de solidarité et d'encouragement auprès des citoyens marocains. « Nous sommes fiers de nos soldats. Bravo à eux ! », s'exprime un internaute sous l'une des photos. « Tous les Marocains sont derrière ses soldats, courage ! Nous pensons forts à vous », lit-on encore sous l'une des publications.

En plus de ces messages motivants, les utilisateurs du net ont publié des dessins qui mettent en avant la bravoure et la force des éléments des FAR. De leur côté, les célébrités marocaines n'ont pas hésité à repartager ces créations sur leurs comptes Instagram, Facebook et Twitter.

Vendredi soir, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a annoncé que l'opération menée par les FAR au passage d'El Guerguarat s'est déroulée de manière "pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils".

Une annonce qui fait la fierté de l'ensemble des Marocains. "Voilà une opération BIH FIH ! Vite dit, vite fait ! Bravo les FAR", se félicite une internaute. "Gloire aux FAR !", ajoute une deuxième.

Au lendemain de l'opération salvatrice menée par les Forces Armées Royales, fierté et victoire sont les maîtres mots dans les publications des internautes marocains. "Le Maroc s'est montré plus fort pour prendre les décisions nécessaires afin de préserver la stabilité dans la région", écrit un internaute sur son compte Facebook.

Aussi, les internautes marocains ont fait preuve de vigilance en épinglant toutes les « Fake news » qui circulent sur la toile à propos de ce sujet.