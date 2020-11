São Tomé and Príncipe: El Guergarate - L'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe exprime sa solidarité avec le Maroc

Sao Tomé — Le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Santiago Das Neves, a exprimé sa solidarité avec le Royaume du Maroc et condamné les actes répugnants des milices du Polisario dans la zone d'El Guergarate.

"C'est avec une grande tristesse et avec une profonde inquiétude que nous avons pris connaissance de la circulation des milices du polisario, depuis le 21 octobre, dans la zone tampon d'El Guergarate dans le Sahara marocain dont les actes provoquent un blocage occasionnel de la circulation des personnes et des biens dans les zones avoisinantes", a dit M. Das Neves dans un communiqué parvenu à la MAP.

Dans un contexte où tous les pays du monde sont confrontés à l'épidémie de Covid-19, "nous considérons cet acte comme criminel, répugnant et condamnable auquel nous ne souscrivons pas", a-t-il dit, exprimant en son nom et au nom du peuple de Sao Tomé et Principe sa solidarité envers le Royaume du Maroc tout en réitérant la position de l'Etat santoméen reconnaissant l'intégrité territoriale du Royaume.

Reconnaissant le Royaume du Maroc et son peuple comme partisans indéfectibles de la tranquillité et de la paix, "nous pensons qu'au nom de la légalité des solutions plausibles à la circulation des personnes et des biens seront trouvées de manière à pouvoir assurer la sécurité de la population", a enchaîné le président de l'Assemblé nationale de Sao Tomé et Principe.

A cette occasion, M. Das Neves a fait part de son souhait de renforcer davantage l'amitié et la coopération entre les deux Etats en particulier dans le cadre de la diplomatie parlementaire.