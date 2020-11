Congo-Brazzaville: Coopération - L'Appo réinstalle son siège à Brazzaville

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, et le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo), le Dr Omar Farouk Ibrahim, ont signé le 12 novembre, un accord de siège marquant le retour officiel de l'Organisation à Brazzaville.

Au cours de la cérémonie de signature de l'accord à laquelle ont pris part le vice-Premier ministre, Firmin Ayessa, les ambassadeurs accrédités des pays membres de l'Appo, le ministre des hydrocarbures, Jean-Marc Thystère-Tchicaya, et autres personnalités, le secrétaire général de cette Organisation, Omar Farouk Ibrahim, a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso pour « son soutien indéfectible et pour avoir donné sa très haute approbation à la signature de cet accord de siège entre le gouvernement du Congo et l'Organisation des producteurs de pétrole africains ».

Il a également « reconnu » et « remercié » le Premier ministre, Clément Mouamba, pour « son engagement à la cause de l'Appo, qui a été clairement démontré lors de la visite de la délégation ministérielle de l'Organisation à Brazzaville, en février dernier ».

« Nous reconnaissons également le rôle et le soutien des ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger et celui de la Justice », a déclaré le secrétaire général de l'Appo qui, au même moment a exprimé sa « profonde gratitude à mon ministre des hydrocarbures" et l'a félicité pour "le succès diplomatique qu'il a remporté en ramenant le siège à son emplacement d'origine ».

Le Dr Omar Farouk Ibrahim n'a pas oublié le peuple congolais qui, selon lui, a été « un excellent hôte pour nous au cours des trois décennies ». Enfin, il a assuré le gouvernement du Congo, en particulier le ministre des Affaires étrangères que « le conseil des ministres de l'Appo, son président et son secrétariat, veilleront au respect scrupuleux des dispositions de cet accord de siège, en l'appliquant à la lettre, pour la construction d'une organisation crédible, moderne et plus visible au service des citoyens de nos pays membres ».

Le Congo assume ses responsabilités résultant de l'accord de siège

Après avoir rappelé les objectifs visés par l'Appo, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso a loué les efforts diplomatiques consentis par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso et son gouvernement dans le processus de relocalisation définitive du siège de l'Appo à Brazzaville. Ce qui constitue, « un réel motif de fierté nationale ».

« C'est ici l'occasion de réitérer notre profonde gratitude à l'endroit de tous les Etats membres pour leur volonté commune de refaire confiance, de refaire honneur à la République du Congo », a-t-il indiqué.

« Notre gouvernement, je parle sous l'autorité du vice-Premier ministre, Firmin Ayessa, mettra tout en œuvre pour assumer avec responsabilité ses obligations résultant de l'Accord de siège que nous venons de signer. Notre gouvernement assurera toutes les facilités nécessaires à l'exercice des activités de notre organisation, en parfaite harmonie avec son engagement panafricanisme et avec sa tradition légendaire d'hospitalité », a assuré, Jean-Claude Gakosso.

L'APPO est une organisation intergouvernementale africaine qui compte à ce jour dix-huit pays membres. Son action porte sur la mise en place des politiques et stratégies de coopération et de concertation entre pays membres, en vue du développement et d'une meilleure valorisation de leurs ressources en hydrocarbures.

En attendant la mise à disposition d'un immeuble définitif, le Congo a, pour le moment retenu les locaux provisoires au 7ème étage de l'immeuble BSCA-bank pour abriter les équipes du secrétariat général de l'APPO.