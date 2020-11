Swaziland/Congo-Brazzaville: Eswatini-Congo - Valdo Candido prédit un match différent du premier

Après avoir gagné la première manche à Brazzaville, les Diables rouges doivent enchaîner, le 16 novembre sur le terrain d'Eswatini, pour confirmer leur deuxième place du groupe et se rapprocher d'une qualification qui les fuit depuis cinq ans.

La page de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations est déjà tournée.

Le Congo sera reçu le 16 novembre par Eswatini dans le cadre de la 4e journée. Valdo Candido qui s'attend à un match plus compliqué reste toutefois confiant quant à la possibilité de ses poulains à faire un bon résultat à Eswatini.

« Nous avons gagné la première partie. La deuxième est là-bas... Nous y allons pour gagner, pour chercher peut-être notre qualification. A Eswatini, ça va être un match complètement différent. Je ne pense pas qu'ils vont jouer derrière comme au match aller. A la maison, ils vont ouvrir le jeu. Avec nos armes, on peut faire un bon résultat chez eux », a déclaré le sélectionneur des Diables rouges, après la rencontre.

A domicile, les Diables rouges ont attendu le dernier quart d'heure pour arracher les trois précieux points.

Prince Vinny Ibara et Junior Makiessé ont permis au Congo de faire le plein de confiance avant le déplacement d'Eswatini. Au-delà de tout, Valdo Candido a retenu le résultat obtenu par ses poulains tout en évoquant quelques difficultés qui, selon lui, ont influencé l'entame de la rencontre.

« Je suis content du résultat. C'était certes difficile. Nous avons fait le test Covid et jusqu'à cinq minutes avant le match, on n'avait pas les résultats. Cela a perturbé les joueurs. Nous étions inquiets et je ne savais pas qui mettre sur le terrain. Mes joueurs ont fait ce qu'on attendait d'eux et je suis fier d'être le sélectionneur de cette équipe. Mon équipe a raté le penalty mais à la mi-temps je leur ai demandé de croire à la victoire », a-t-il indiqué.

Le Congo, rappelons-le, n'a plus gagné à l'extérieur depuis septembre 2015. Dirigés par Claude Le Roy, les Diables rouges s'imposaient(4-2) à Bissau contre la Guinée dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Les séries sont faites pour être stoppées. A Eswatini Valdo et ses poulains ont un sacré défi à relever.