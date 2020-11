Afrique: Championnat du monde de handball - L'IHF modifie le système de jeu

La Fédération internationale de handball (IHF) a annoncé des modifications dans l'organisation et le déroulement des compétitions. Ces changements entrent en vigueur à partir de 2021, lors du 27e Championnat du monde masculin qui se tiendra en Égypte.

L'édition 2021 de cette compétition sera le tout premier Championnat du monde de l'IHF à être disputé avec un nombre accru d'équipes, de vingt-quatre à trente-deux équipes. Le tour principal sera suivi des quarts de finale, ajoutant un tour à élimination directe supplémentaire sur le chemin de la finale.

Dans chaque groupe du tour principal, les deux équipes les mieux classées se qualifient pour les quarts de finale qui se dérouleront le 27 janvier. À partir de cette phase, il s'agira d'une simple progression par élimination, les équipes victorieuses passant en demi-finale le 29 janvier, puis aux matchs pour les médailles le 31 janvier.

Le classement final des équipes du tour principal qui n'atteignent pas les quarts de finale (classement final de la 9e à la 24e place) sera déterminé sur la base des performances des tours préliminaire et principal.

Il convient également de noter que malgré l'augmentation du nombre d'équipes, le nouveau système prévoit une diminution du nombre maximum de matches à jouer par équipe.

Le continent africain sera représenté dans cette compétition par le Cap-Vert, la Tunisie, l'Angola, la République démocratique du Congo(RDC), l'Algérie, le Maroc et le pays hôte, l'Egypte.

Logé dans le groupe A, le Cap-Vert qui découvre cette compétition pour la première fois défiera l'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay. De son côté, la Tunisie affrontera l'Espagne, le Brésil et la Pologne dans le groupe B. Croatie, Qatar, Japon et Angola partagent le groupe C. Duels de haut niveau dans le groupe D avec le Danemark, l'Argentine, le Bahrein et la RDC. Dans l'attente de connaître le représentant nord-américain, le groupe E comporte la Norvège, l'Autriche et France.

Deux pays africains se retrouvent dans le groupe F. Il s'agit de l'Algérie et du Maroc qui partagent la poule avec le Portugal et l'Islande. Pays hôte de ces Championnats du monde, l'Egypte sera avec la Suède et la République tchèque. Le dernier membre du groupe G (représentant de l'Amérique du Sud) reste à déterminer. Enfin, le groupe H comprend la Slovénie, la Biélorussie, la Corée et la Russie.

Prévue du 13 au 31 janvier 2021, cette 27e édition du Championnat du monde masculin de handball réunira les trente-deux meilleures équipes du monde. Après 1999, l'Egypte organise pour la deuxième fois ce plus grand championnat de handball. Ce sont les salles du stade international du Caire, New Administrative Capital Hall, 6th October Hall et Borg El Arab Hall qui abriteront les matchs.