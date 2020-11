Togo: Gilchrist pleure "un très cher frère"

communiqué de presse

Publié le samedi 14 novembre 2020, par Gabinho

Le parti de Gilchrist Olympio ne pourrait pas ne pas rendre hommage à celui-là que d'aucuns ont souvent caricaturé à tort ou à raison comme son soutien de l'Ouest, à certaines époques de la lutte politique togolaise. A travers un communiqué, le président national de l'UFC dit avoir perdu "un très cher frère".

Voici ce que Fo Gil dit de John Jerry Rawlings...

COMMUNIQUE DE PRESSE DE GILCHRIST OLYMPIO,

Président national de l'Union des Forces de Changement-TOGO relatif au

décès du Président Jerry John RAWLINGS

Paris, le 13 novembre 2020

C'est avec un immense chagrin que j'apprends le décès du Président Jerry John

Rawlings. Je perds un très cher frère, le Ghana et l'Afrique, un immense homme d'État.

Le Président Jerry John RAWLINGS fut un grand passeur de démocratie qui aura marqué son temps par son engagement et sa vision d'un Ghana prospère et respecté dans le concert des nations.

Nous nous souviendrons de son courage, de sa générosité et de sa disponibilité constante à faire avancer la cause de la démocratie au Ghana et en Afrique.

Le Président Rawlings avait su établir un lien personnel avec les Ghanéens. Il aimait les gens qui lui rendaient en affection ce qu'il leur avait offert en dévouement pour la cause du Ghana et de l'Afrique.

Son enthousiasme et sa détermination vont désormais nous manquer, mais la plus belle façon de lui rendre hommage est de continuer par défendre les exigences de justice sociale et de démocratie auxquels il était attaché.

En effet, « il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants » (Jean d'Ormesson)

Sa disparition prématurée laisse un vide non seulement dans son pays mais aussi à l'étranger.

Une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui !

C'est proche du cœur que je témoigne à sa famille, ma grande désolation face au drame qui les submerge et, je tiens à les assurer de mon soutien et de ma sympathie

Gilchrist OLYMPIO