Ile Maurice: Relation sexuelle avec une mineure - L'enseignant incriminé suspendu par l'école

Une onde de choc a secoué un collège de l'Est durant la semaine écoulée. L'enseignant d'éducation physique de l'école, que tout le monde côtoyait depuis un an, a été arrêté jeudi matin par la Central Investigation Division de Brisée-Verdière. Traduit en Cour sous une accusation de «Sexual Intercourse with minor under sixteen», il a été suspendu par l'école, qui a d'ailleurs offert une assistance psychologique aux élèves de sa classe.

Dans sa déposition, l'adolescente de 15 ans raconte qu'elle rentrait à pied chez elle mardi après-midi lorsqu'une voiture, avec à son bord son enseignant d'éducation physique, s'est arrêtée à sa hauteur. L'enseignant lui a proposé de la ramener chez elle à Lalmatie. Elle a accepté. Mais au lieu de la raccompagner chez elle, il l'a entraînée dans un endroit retiré où il aurait abusé d'elle. Lui parle de relations sexuelles consentantes.

Le ministère de l'Éducation a été averti par la direction du collège. Selon un préposé, «il y a une enquête policière en cours. Depuis son arrestation, cet enseignant d'éducation physique est suspendu. L'affaire est prise très au sérieux par la direction». D'ailleurs, depuis que l'affaire a été ébruitée, la direction de l'école a offert une assistance psychologique aux élèves qui sont dans la même classe que la victime et qui ont pour enseignant l'homme en question.

Le suspect a été traduit en cour de Flacq jeudi mais la police a objecté à sa remise en liberté. De ce fait, il reste en détention policière. Il comparaîtra à nouveau en cour, pour sa motion de remise en liberté, le mercredi le 18 novembre.

Des personnes qui connaissent cet enseignant et qui habitent Quartier-Militaire comme lui, sont perplexes et n'arrivent pas à croire qu'il ait pu commettre un tel acte, d'autant plus qu'il est marié. Selon nos informations, cet enseignant d'éducation physique a fait une longue carrière dans le privé. Son emploi dans un collège public est récent et ne date que de cette année. La victime est toujours admise à l'hôpital de Flacq.