Algérie: Covid-19 - Maintien de la menace pandémique à un faible niveau au sein de Sonatrach

Alger — La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est parvenue à maintenir la menace pandémique (Covid-19) à un faible niveau au sein de l'enterprise, et ce, grâce à l'application de plusieurs mesures, a indiqué son P-dg, Toufik Hakkar, exhortant les différents responsables à maintenir un haut niveau de vigilance pour protéger les travailleurs et l'outil de production.

"Sonatrach, qui a dès l'apparition de la Covid-19 pris la mesure de la menace pandémique, a mis en place une batterie de mesures réglementaires et de procédures pratiques pour endiguer la propagation du virus au sein de l'entreprise. Les résultats enregistrés sont globalement satisfaisants, notre groupe parvenant à maintenir la menace pandémique à un faible niveau", a souligné M. Hakkar dans une lettre adressée aux travailleurs de la compagnie.

Dans cette lettre, M. Hakkar a rendu un hommage appuyé aux équipes médicales et au personnel d'intervention qui sont sur le premier front de la bataille, en veillant à prévenir, encadrer et prendre en charge les travailleurs dans le cadre du protocole de suivi de la pandémie de la Covid-19 mis en place.

Selon M. Hakkar, si les différents protocoles en cours permettent de prémunir relativement l'entreprise contre l'expansion de la menace pandémique, "cela n'est pas suffisant pour garantir une sécurité optimale, notamment si certains parmi nos collègues succombent au relâchement ambiant et ne prennent pas leurs précautions hors de l'entreprise".

Il a, dans ce cadre, ajouté qu'il a été observé "la persistance d'un phénomène très dangereux" chez certains travailleurs qui rejoignent leurs postes de travail sans passer par le centre médical, alors qu'ils présentent des symptômes grippaux susceptibles d'être provoqués par une contamination à la Covid-19, ou qu'ils ont été en contact avec des personnes de leurs entourages ayant contracté le coronavirus.

Un haut niveau de vigilance exigé

A cet effet, il a exhorté les responsables des structures, les directeurs et les managers de proximité, pour qu'ils fassent "preuve de davantage d'implication dans l'encadrement des collectifs et fassent preuve de la plus grande rigueur en matière de leur sensibilisation quant à l'absolue obligation qui leur est faite de respecter, partout et en tous lieux, les mesures barrières".

Aussi, il a exhorté "solennellement ces responsables à maintenir un haut niveau de vigilance et à vous conformer, au sein de l'entreprise et en dehors, au respect le plus strict des mesures barrières".

Ainsi, tout agent testé positif à la Covid-19, présentant des symptômes grippaux ou ayant été en contact d'une personne contaminée, doit "impérativement passer par le centre médical de sa structure d'appartenance qui, seule, est habilité à l'autoriser ou non à rejoindre son poste de travail".

Il a ,dans ce sillage, affirmé que "l'heure est sensible et chacun de nous est interpellé pour prendre toute la mesure de la menace virale et se comporter en conséquence pour se prémunir lui-même, prémunir les siens et l'ensemble de ses collègues".

Le P-dg de Sonatrach a, en outre, souligné que "l'Algérie connaît une recrudescence inquiétante du nombre de contaminations au coronavirus, ce qui a poussé les hautes autorités du pays à tirer la sonnette d'alarme et à avertir sur le risque que notre pays subisse dans les prochains jours une vague sévère de contamination avec ses implications dramatiques sur les vies et sur l'économie du pays".