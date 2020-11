Maroc: El Guergarte - L'Egypte appelle à s'abstenir de tout acte provocateur dommageable aux intérêts économiques et échanges commerciaux

Le Caire — L'Egypte a appelé à s'abstenir de tout acte dommageable aux intérêts économiques et échanges commerciaux dans la zone d'El Guergarate suite au blocage par les milices du polisario du flux de personnes et de biens au niveau de ce poste-frontière reliant le Maroc et la Mauritanie.

L'Egypte "suit de près les développements des événements au niveau du poste-frontière d'El Guergarate au Maroc. A la lumière de la montée des tensions dans cette zone et du développement rapide des événements, elle appelle à la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité portant sur le cessez-le-feu et la nécessité de s'abstenir de tout acte provocateur ou de nature à porter atteinte aux intérêts économiques et aux échanges commerciaux dans la zone", a indiqué le porte-parole du ministère égyptien des affaires étrangères, Ahmed Hafid.

A cet égard, l'Egypte souligne la nécessité de demeurer attaché au dialogue et de relancer le processus politique pour résoudre ce conflit afin de parvenir à la stabilité, préserver les intérêts de toutes les parties et respecter le droit international notamment le principe de la souveraineté des Etats.